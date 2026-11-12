İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İş ve Yatırım Zirvesi'nde konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iklim hedeflerine müzakere salonlarında ulaşılamayacağını belirterek, "Bu hedeflere fabrikalarda, tarlalarda ve şantiyelerde ulaşılır. Bu hedeflere, iş dünyası sayesinde ulaşılır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Antalya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, TOBB tarafından düzenlenen "İş ve Yatırım Zirvesi"nde konuştu.

COP tarihinde ilk kez iş dünyasının Liderler Zirvesi ile eş zamanlı olarak bir araya geldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının COP'ta bir misafir değil, masada olduğunu, iklim değişikliğinin her işletmeyi etkilediğini, hükümetlerin kuralları koyduğunu, iş dünyasının da buna göre hareket ettiğini söyledi. Hükümetlerin anlaşmaları imzaladığını, iş dünyasının ise yatırımları yaptığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "İklim hedeflerine, müzakere salonlarında ulaşılmaz. Bu hedeflere fabrikalarda, tarlalarda ve şantiyelerde ulaşılır. Bu hedeflere, iş dünyası sayesinde ulaşılır. Şunu çok açık söyleyeyim, iklim eylemi iş dünyası için bir maliyet değil, neslimizin en büyük yatırım fırsatıdır. İhtiyacımız olan şeylerin çoğu zaten mevcut, teknoloji hazır, ihtiyacımız olan tek şey uygulama. Ancak iş dünyası bunu tek başına yapamaz, net ve istikrarlı politikalara ihtiyacımız var. Daha hızlı izinlere, adil rekabete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Özel Sektör Temsilcisi olarak görev yaptığına işaret ederek, sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışma gruplarının, "İklim yatırımlarını ne engelliyor?" ve "Bu engelleri nasıl kaldırabiliriz?" sorularının cevaplarını aradığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, yanıtların ortak bildiride yer aldığını aktardı. Cop31'in Antalya'da toplanmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğiyle mümkün olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, iklim politikasının aynı zamanda ekonomi politikası olduğunu, ekonomi yönetiminin iklim gündemine sahip çıkmasının iş dünyasına güven verdiğini vurguladı.

"Ortaya bir dilek listesi değil, uygulanabilir öneriler çıktı"

İlk günden itibaren Cop31'in kapısının özel sektöre açıldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, COP31 başkanlığının diyalog, uzlaşı ve eylem ilkeleri üzerine kurulduğunu söyledi. Sağlanan diyalog ve uzlaşının, yeni fikirlerin önünü açtığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunları, eyleme dönüştürmek de bizim işimiz. BRIDGE başta olmak üzere, 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefini, iş dünyası olarak açıkça ve güçlü biçimde destekliyoruz. Bu, iddialı bir hedef ama hep birlikte başarabiliriz. Yıllarca iş dünyası, COP'lara ziyaretçi olarak geldi, yan etkinlikler düzenledik, süreci dışarıdan izledik. Bu yıl farklı, devlet başkanları, bakanlar ve müzakereciler oturumlarımıza katılıyor, CEO'larla ve yatırımcılarla aynı masaya oturuyor. Biz de bu masaya eli boş gelmedik, 7 çalışma grubumuzda sanayi, enerji, finansman, şehirler, gıda, KOBİ'ler ve iklim teknolojileri üzerine çalıştık. Dünyanın dört bir yanından iş insanları ve uzmanlar, gerçek projeleri ve gerçek sorunları konuştu. Ortaya bir dilek listesi değil, uygulanabilir öneriler çıktı. Bu öneriler yatırım yapan, üreten ve istihdam sağlayan şirketlerin tecrübesine dayanıyor."

İş dünyasından 5 talep

Hisarcıklıoğlu, ortaya çıkan önerilerin ortak noktasının iklim eylemi ile ekonomik büyümenin el ele gitmesi olduğunun altını çizerek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Birinci talebimiz, finansman. İklim finansmanı, en çok ihtiyaç duyan ülkeye ve şirkete ulaşmalı. Gelişmekte olan ekonomiler ve KOBİ'ler için daha erişilebilir olmalı. Daha uygun maliyetli finansman, daha hızlı karar veren kalkınma bankaları ve yerel para cinsinden kredi istiyoruz. Dünyadaki her 10 şirketten 9'u KOBİ. Onlar geride kalırsa bu dönüşüm başarılı olamaz. İkinci talebimiz, ticaret. İklim kuralları yeni ticaret engellerine dönüşmemeli. Şirketleri hem daha temiz, hem daha rekabetçi yapmalı. Karbonu ölçmek için ortak kurallar istiyoruz. KOBİ'leri bu süreçte yalnız bırakamayız. Bir üretici kendi ülkesinde karbon bedelini ödediyse, bu başka ülkelerde de tanınmalı."

Hisarcıklıoğlu, üçüncü taleplerinin, daha güvenli tedarik zincirleri olduğunu, bugün üretimin az sayıda ülkede toplandığını, bir ülkedeki aksamanın dünyanın her yerindeki iklim projelerini geciktirebileceğini söyledi. Temiz teknolojilerin daha fazla ülkede üretilmesinin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, gelişmekte olan ekonomilerin bu üretimde daha büyük rol alması gerektiğini vurguladı.

"Şimdi sıra eylemde, bugün ve yarın bu fırsatı iyi kullanalım"

Dördüncü taleplerinin, temiz ürünler için pazar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, temiz çelik ve çimento üretmenin daha pahalı olduğunu söyledi. Şirketlerden temiz ürün istenmesi durumunda, o ürünün pazarının da oluşturulması gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, kamu alımları ve uzun vadeli alım taahhütlerinin bunun yolunu açacağına dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, beşinci taleplerinin ortak standartlar ve güçlü kurumlar olduğuna işaret ederek, "İş dünyası net kural ister, yatırımcı istikrar ister. Aynı ürün, nerede üretilirse üretilsin, aynı yöntemle ölçülmeli. İzinler hızlanmalı, kurallar sadeleşmeli. Şirketler aynı bilgiyi defalarca raporlamak zorunda kalmamalı. İyi standartlar ve güçlü kurumlar, iklim hedeflerini gerçek yatırıma dönüştürür." diye konuştu.

Erişilebilir finansman verilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Adil ticaret kuralları verin, temiz ürünler için pazar verin, ortak standartlar ve güçlü kurumlar verin. Gerisini iş dünyası yapar, yatırımı biz yaparız, fabrikayı biz kurarız, istihdamı biz sağlarız. Küresel iş dünyası buna hazır. Diyalog, uzlaşı ve eylem dedik, diyaloğu kurduk, uzlaşıyı bu önerilerle sağladık. Şimdi sıra eylemde, bugün ve yarın bu fırsatı iyi kullanalım. Antalya'dan yalnızca sözlerle değil projelerle, yatırımlarla ve ortaklıklarla ayrılalım ve bu işbirliği Antalya'da bitmesin. İş dünyası, bundan sonraki COP'larda da masada olmalı, biz bunun takipçisi olacağız."

Kaynak: AA