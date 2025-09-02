Zengezur Koridoru, Iğdır İçin Yeni Fırsatlar Sunuyor

Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri oluşturacak Zengezur Koridoru, Iğdır'da heyecanla bekleniyor. Bölge halkı, koridorun açılmasıyla birlikte hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük kazanımlar elde edileceğini ifade ediyor.

Türkiye'nin stratejik önemini artıracak Zengezur Koridoru için tarihi adım atıldı. Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri kuracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu hattının temeli düzenlenen törenle atıldı. Koridorun açılmasıyla birlikte taşıma süreleri ve maliyetlerin azalması, ticaret hacmi ve yatırımların artması bekleniyor. Bölgenin gelişimi açısından kritik öneme sahip demir yolu hattı, hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın lojistik gücünü pekiştirecek. Taşıma sürelerinin ve maliyetlerin azalması, ticaret hacminin artmasıyla Iğdır'ın stratejik konumunun daha da güçleneceğini söyleyen vatandaşlar, koridor sayesinde şehrin uluslararası ticaretin merkezi haline geleceğine inanıyor. Sivil toplum kuruluşları da sürece tam destek verirken, iş dünyası yatırımların artacağına dikkat çekiyor. Özellikle Iğdır'ın Aralık ilçesi ve Dilucu Sınır Kapısı'nın, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte bölgenin kalbi konumuna geleceği belirtiliyor. Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan ve Nisan 1993'ten beri hizmete kapalı durumda bulunan Alican Sınır Kapısının da açılacağına inanıyorlar. Yetkililer, koridorun Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki stratejik rolünü güçlendireceğini vurgularken, Iğdır'da beklenti her geçen gün artıyor. Iğdır'da şimdiden arsa ve tarlaların arttığını belirten Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal; "Zengezur Koridorunun açılması başta Iğdır olmak üzere bütün Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan gibi illere çok büyük etkisi olacaktır. Özellikle Zengezur Koridorunun geçişi Iğdır üzerinden olacağı için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden kalkan tır araçları, tur otobüsleri Iğdır'dan gelip geçecek ve Dilucu sınır kapısından Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan da Azerbaycan'a gidecektir. Bu kapının açılmasıyla birlikte ekonomi gelişecek. İnsanlar daha çok para kazanacak. Iğdır'a daha çok yatırım gelecek. Şimdiden aldığımız duyumlara göre özellikle Zengezur Koridorunun açılmasını duyan insanlar Iğdır, Aralık, Dilucu bölge çevresinde tarla almaya, arsa almaya başlamışlardır. Yine bu çerçevede Zengezur Koridorunun açılmasıyla birlikte Alican Sınır Kapısı'nın yani Türkiye-Ermenistan'la aramızda bulunan Alican Sınır Kapısı'nın açılması dedikodusunun yayılmasıyla birlikte de o bölgedeki köylerdeki toprakların, tarlaların, arsaların fiyatı iki katına çıkmıştır. Bu da Iğdır için sevindiricidir. Şu anda bu Zengezur Koridoru için Iğdır'da demir yolunun temelinin atılması da Iğdır'da bir canlılık getirmiştir. Herkes bundan memnundur. 5 yıl sonra faaliyete geçecek olan Kars, Iğdır, Nahçıvan Dilucu demiryolu projesiyle birlikte de özellikle hızlı trenin olması Iğdır için büyük bir kazanç olacaktır. İnsanlar nasıl Doğu Ekspresine binip Kars'a geliyorsa Kars'a geldikten sonra Kars'tan da Iğdır'a hızlı trenle gelecek. Buradan Nahçıvan'a geçecek. Oradan da Azerbaycan'a Bakü'ye ulaşacak. Bunların hepsi Iğdır toprakları, Iğdır sınırları içerisinde olacağı için Iğdır ekonomisine büyük katkı sağlayacak ve Iğdır göç alacaktır" dedi.

Iğdır'daki aşiret liderleri ve kanaat önderleri olarak Zengezur Koridorunun açılmasına bütün güçleri ile destek verdiklerini belirten Kadim Aşiretler Federasyonunun Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ; "Burada 25 tane aşiret ve 150'ye yakın kanaat önderleri olarak Zengezur Kapısı'nın açılmasına bütün gücümüzle destek veriyoruz. Zengezur'un tabii Iğdır'a hemen bitişik olması bizim için büyük bir nimettir. Zengezur Kapısı yani Orta Asya'ya açılan bu kapı Türkiye'ye dünyadaki nüfusun %40'ını tekabül ediyor. Zengezur Kapısı'nın açılmasının ekonomik olarak çok ciddi manada faydaları var. Hem Iğdır'a, hem Türkiye'ye, hem bölgeye ciddi manada kalkınacağına inanıyoruz" dedi.

Zengezur Koridorunun açılmasının İslam aleminin faydasına da olduğunu söyleyen Armağan; "Bir de şunu anlıyorum. Küresel yeni bir ticari yol olarak önümüze çıkıyor Zengezur Kapısı, bilhassa Orta Asya'daki dindaşlarımız, milletdaşlarımız olan milletlerle İslam aleminin bir daha pekişmesi ile ilgili ciddi manada önemli bir kapıya açılmasına inşallah vesile olacağına inanıyoruz. Çünkü binlerce senedir beraber olduğumuz, dindaş olduğumuz, milletler olduğumuz insanlara kuvvetli kısa bir yol olan Zengezur Kapısı'nın açılması bize ciddi manada hem ülkemize hem İslam alemine ciddi manada faydasında olduğunu görüyoruz" dedi.

Iğdır nüfusunun 1 milyona yakın olabileceğini değinen Armağan, "Iğdır için de aslında bizim için en fazla da Iğdır'a faydası var. Zengezur Kapısı'nın açılmasının en büyük önemi Iğdır içindir. Iğdır'daki ticari ciddi manada artacak, ekonomi artacak. Hatta Iğdır'daki yönetime, Iğdır'daki idari büyüklerimize, amirlerimize ciddi manada bir yük şimdi şu anda onlara böyle bu şeyi aktarmak istiyorum. Iğdır'ın niye? Iğdır'ın nüfusu ciddi manada artacak. Iğdır'ın nüfusu belki 1 milyonu çok kısa sürede artabilecek bir kapasiteye gelecek. Çünkü bu akım kuvvetli bir enerji, kuvvetli bir ekonomik şeyi içinde barındırıyor. Ondan dolayı Iğdır'ın yolları, Iğdır'ın çevresel proje olarak Iğdır'ın gerçekten ciddi manada bir anda büyük bir şehir olacağı açık ve aşikardır. Bundan dolayı gerçekten bu projeye bütün bölgemizin ihtiyacı var" dedi. - IĞDIR