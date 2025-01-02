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İdris Çevik 25 Yıl Sonra DKİB'den Emekli Oldu

İdris Çevik 25 Yıl Sonra DKİB'den Emekli Oldu
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği görevinden emekli olan İdris Çevik, yaptığı açıklamada, kurum içindeki bazı kişiler hakkındaki düşüncelerini dile getirerek hakkını helal etmeyeceği kesimleri belirtti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Genel Sekreterliği görevinden emekli olan İdris Çevik, DKİB Yönetimi'nde hakkını helal etmeyeceği kişiler olduğunu belirterek "İhracatçıyı hiçbir zaman layıkıyla temsil edemeyen, gerçek ihracatçı olmayan, başkalarının şirketleri üzerinden 25 yıldır 'Maraba' gibi koltuklarına yapışıp, çakma unvanlar kullanarak kurum imajı ile kendilerine menfaat temini sağlayan bu zatlara ve yandaşlarına, bundan sonraki süreçte değerli ihracatçımız gerekli muameleyi yapacağına canı gönülden inanmaktayım" dedi.

25 yıldır Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri olarak görev yaptığını hatırlatan Çevik, emekli olması nedeniyle yaptığı açıklamada "Görevimden kendi isteğimle emeklilik nedeniyle 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. 1989'lu yılların ülkemizin en gözde ve prestijli kurumları arasında yer alan Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olan, Erzurum ilinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinde 1989-1998 yılları arasında görev yaparak, 1998 yılında Trabzon ilinde faaliyet geçen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterlik görevini 25 yıl birliğin kuruluşundan bugünlere kadar bilfiil sürdürme şerefine nail oldum" diye konuştu.

Trabzon ilinde göreve başladığı 1998 yılında 123 Milyon dolar seviyelerinde olan Trabzon ili ihracatının 1 Milyar dolar seviyelerini aşarak, 2024 yılında 1 Milyar 340 Milyon doların üzerine ulaştığını kaydeden Çevik, "1998 yılında sadece Trabzon'a hizmet vermek amacıyla kurulan Birliğin bölge teşkilatına dönüşerek, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinin yetki alanında olduğu bir bölge teşkilatına dönüştürülmesi gibi çalışmalarımızla bu illerin de ihracatının üst rakamlara ulaşması, bölge ihracatının 1 Milyar 750 Milyon dolar seviyelerine varmasına katkı vermenin onurunu yaşadım. Görev yaptığım süre içinde gerek Doğu Anadolu ve gerekse Doğu Karadeniz Bölgesinde tüm değerli ihracatçılarımıza üstün hizmet verme, gönüllerinde taht kurma, dualarını alma lütfuna erişmek benim için çok çok değerlidir. 35 yıllık görev sürem içinde haktan, hukuktan, doğruluktan şaşmamaya, Rabbimin rızasını ve Devletimin menfaatini her daim düstur edinerek, ihracatçıya en iyi hizmet sunma gayreti içinde oldum" ifadelerini kullandı.

Hakkımı helal edemeyeceğim kesimler

Görevi ile ilgili hakkını helal etmeyeceği kişiler de olduğuna dikkat çeken Çevik "Elbette hakkımı helal edemeyeceğim kesimlerin de olduğunu affınıza sığınarak yazmak zorundayım. Birliğin Yönetim Kurulunda yer alan, haksız ve hukuksuz talepleri ile sürekli mücadele ettiğim bir kısım kişilerin ve bunlara badigardlık yapanların nankörlüklerini asla unutmayacağım. İhracatçıyı hiçbir zaman layıkıyla temsil edemeyen, gerçek ihracatçı olmayan, başkalarının şirketleri üzerinden 25 yıldır maraba gibi koltuklarına yapışıp, çakma unvanlar kullanarak kurum imajı ile kendilerine menfaat temini sağlayan bu zatlara ve yandaşlarına, bundan sonraki süreçte değerli ihracatçımız gerekli muameleyi yapacağına canı gönülden inanmaktayım" açıklamasında bulundu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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