IDEF'te ilk kez sergilenen ultra hafif tekerlekli taktik araca yoğun ilgi

Türkiye'nin namlu üretiminde önde gelen şirketlerinden Enderus Teknoloji tarafından geliştirilen ultra hafif tekerlekli taktik araç, ilk kez sergilendiği 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yerli ve yabancı müşterilerden yoğun ilgi görürken, gelen talep üzerine seri üretime başlanılması planlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 bugün sona eriyor.

Toplam 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı ve 400'ün üzerinde uluslararası firmanın ürünlerini sergilediği IDEF 2025'te, Türkiye'nin önemli savunma sanayisi şirketlerinin yanı sıra yüksek katma değerli üretim yapan Türk girişimciler de yerini aldı.

Fuara, namlu üretimi alanında önde gelen şirketlerden Enderus Teknoloji de yeni ürünleri ve çözümleriyle katıldı. 20, 25, 30, 35, 40 mm orta kalibre otomatik toplar ile 5.56 mm'den 120 mm'ye kadar çeşitli kalibrelerde namlu üretimine odaklanan şirket, fuarda yerli ve yabancı müşterilerden yoğun ilgi gördü.

"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu namlu üretimi için yola çıktık"

Enderus Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Taner Dırama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Ankara'da kurulan bir teknoloji ve mühendislik firması olduklarını söyledi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu orta kalibre silah sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla yola koyulduklarını dile getiren Dırama, "Farklı kalibrelerde namlunun üretimine odaklanmış ve dünyada çok sınırlı ülkenin sahip olduğu bir üretim teknolojisini geliştirmiş, dünyada farklı kalibre üretim portföyüne sahip en kapsamlı firmayız." dedi.

Dırama, ilk olarak 20 mm döner tamburalı ve gaz tepmeli bir top sistemini ürettiklerini anımsatarak, bu yolculukta orta kalibre namlu üretiminde bir fırsat olduğunu görerek o alana yoğunlaştıklarını anlattı.

Bu çerçevede elektro kimyasal işleme yöntemiyle ve kendi imkanlarıyla üretim teknolojisi geliştirdiklerini ve söz konusu namluyu yaparken bu yöntemi kullandıklarını ifade eden Dırama, bu yöntemin namlunun isabetini, menzilini ve ömrünü artırdığını söyledi.

"Türkiye'de silah üretimi yapan neredeyse tüm kuruluşlarla çalışıyoruz"

Taner Dırama, geliştirdikleri teknolojinin kendilerine sunduğu avantajlara ilişkin, "Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 5.56'dan başlayıp en büyük kalibre olan 155 mm obüs silahının namlusuna kadar tüm kalibre namluları kendi imkanlarımızla, yüzde 100 yerli, dışarıdan herhangi bir teknoloji veya malzeme alma ihtiyacı duymaksızın üretme imkanına sahibiz." şeklinde konuştu.

Dırama, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'den (MKE) sonra orta kalibre silah üretme iznine sahip olan ikinci kuruluş olduklarını belirterek, MKE ile bu alanda yaptıkları işbirliklerinden bahsetti.

Taner Dırama, "Orta veya küçük kalibre silah üretimi yapan Türkiye'deki neredeyse tüm kuruluşlarla çalışıyoruz ve onların namlu tedariklerini yapıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de namlu alanında açığı kapattık, ihracat da yaptık"

Enderus Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Dırama, yaptıkları üretimle Türkiye'de bir açığı kapattıklarını belirterek, özel kuvvetlerin kullandığı ve yurt dışından gizli ambargolar nedeniyle tedarik edilemeyen keskin nişancı tüfeği namlusunu ilk defa ürettiklerini, orijinalinden çok daha isabetli, yüksek menzilli ve uzun ömürlü bir namlu elde ettiklerini söyledi.

İhtiyaç olan her namluyu üretebilme yetkinliklerinin bulunduğunu vurgulayan Dırama, Türkiye'deki bir açığı kapattıklarını ve ihracat da yaptıklarını bildirdi.

Kazakistan'a bir süredir ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Dırama, şu bilgileri verdi:

"ABD'de sivil pazara ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracatımız söz konusu. Ukrayna'ya 30 mm çapında uçaksavar ve orta kalibre silah sistemlerine namlu tedariki yaptık. Yurt dışındaki çok büyük firmaların 24 ay gibi süre verdikleri termini 3,5 ayda verdik. İstenilen sipariş 100 adetti. Sadece tasarım anlamında değil üretimde da dünyadaki rakiplerimizden hız ve teknoloji anlamında ayrışabiliyoruz. Şu anda yaklaşık 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Fuardan sonra duyuracağımız ortaklıklarla ülke sayısını artırmayı öngörüyoruz."

"Yüzde 100 yerli ultra hafif tekerlekli taktik aracı ilk kez sergiliyoruz"

Taner Dırama, fuarda ilk kez sergiledikleri yüzde 100 yerli ultra hafif tekerlekli taktik araca ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Dünyada aslında yeni ortaya çıkan bir konsept olarak değerlendirebilirsiniz. Çok eskilerden kullanılmış, uzun süredir terk edilmiş ama çok ihtiyaç olan, 'ultra hafif tekerlekli taktik araç' ismini verdiğimiz konsept olarak tanımlanan bir araç. Bu, özellikle canlı savaş ortamında değil de çatışma ortamlarına yakın sınır bölgelerinde askeri personelin güvenliğini sağlayacak. Bir yerden diğer yere intikal etmelerinde, kendi güvenliklerini ve konvoyda varsa başka bir aracın güvenliğini sağlayacak."

Dırama, bu aracın zırhlı ağır taktik araçlara göre bazı konularda ciddi avantajlar sağlayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem yakıt tasarrufu hem maliyet hem ağırlık açısından ekonomik olup, çok ciddi kabiliyete sahip bir araç. Zırhlı birtakım araçlara nazaran maliyeti belki 10'da bir, 20'de bir olacak. Ancak yapabildiği iş anlamında onlara belli noktalarda yakın bir kabiliyete sahip, ekonomik ve yakıt tasarrufu yüksek bir araç. Böyle bir ihtiyaç olduğunu ve Türkiye'de de böyle bir çözüm olmadığını fark ettik. Tasarımını bu konuda uzman insanlardan alındığımız öngörülerle gerçekleştirdik. Çok pratik, tasarımı tamamen bize ait, know-how'ı bize ait ve seri üretime de hazır."

"Yoğun talep aldık, seri üretime başlayacağız"

Enderus Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Dırama, ultra hafif tekerlekli taktik araca stantlarını ziyaret eden herkesin çok yüksek ilgi gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"IDEF'te aracımıza hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin birtakım unsurlarından hem de çok farklı ülkelerden çok ciddi talep oldu. Önümüzdeki süreçte bu taleplere cevap verecek seri üretime başlamayı hedefliyoruz. Namlu açısından da hem Sovyet menşeli silahlar açısından hem de NATO standardındaki silahlar açısından çok ciddi bir taleple karşıya kalmış durumdayız. Bunun da yakın vadede ihracata döneceğini düşünüyoruz."