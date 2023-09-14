Herniks, çevre dostu ürünleriyle evcil hayvan kategorisini genişletti

Yenilikçilik yaklaşımıyla tasarladığı çevre dostu ürünlerle gezegenin geleceğini de koruyan Herniks markası, ürün yelpazesini tüm evcil hayvan kategorisini kapsayacak şekilde genişletti.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, karbon ayak izini önemli ölçüde azaltırken evin dekoruna da kusursuz şekilde uyum sağlayan ürünlerin üretim sürecinde çevre dostu malzemeler kullanıldı.

Herniks'in yeni evcil hayvan ürünleri yelpazesi, farklı karakterlerdeki evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çeşitli ürünleri kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Herniks Kurucu Ortağı Efecan Ataalp, hayvanlara olan sevgisi ve hobisini işine döndürme hayali ile yola çıkarak 2022'de markayı kurduklarını belirtti.

Ürün yelpazelerinin ilk etapta kediler üzerine olsa da tüm pet kategorisini kapsayacak şekilde planlandığını aktaran Ataalp, "Tüm ürünlerimizde karbon ayak izini minimumda tutabileceğimiz ve ev dekorasyonunun bütünleyici bir parçası olacak tamamlayıcı çizgiler üzerine odaklanıyoruz. Evcil hayvan sahiplerini, hayvanseverleri ve çevre bilincine sahip tüm tüketicileri birlikte, evcil hayvanlarımız ve gezegenimiz için daha parlak, daha yeşil bir gelecek inşa etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Satışlarının tamamını e-ticaret üzerinden yaptıklarına da dikkati çeken Ataalp, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız bizi, bizimle aynı hedeflere sahip iş ortakları ile birlikte çalışmaya yöneltiyor. Amazon'un hem sürdürülebilirliğe verdiği önem hem de satıcıyı destekleyen yapısı nedeniyle mağazamızı ilk olarak Amazon'da açtık ve satışlarımıza Amazon Lojistik kullanarak başladık. Ürünlerimiz Prime etiketi kazandı ve Amazon Lojistik Yeni Ürün Programı sayesinde ücretsiz depolama, ücretsiz kaldırma ve ücretsiz iade işlemleri avantajlarından faydalandık. Müşterilerimizin Amazon'dan alışveriş yaparken daha çok Prime etiketli ürünleri tercih etmesi sayesinde de ürünlerimiz çok hızlı bir şekilde ilgi görmeye başladı. Aynı zamanda sponsorlu ürün reklamlarının satışlarımız üzerinde çok büyük katkısını gördük. Amazon'un biz satış ortaklarına sağladığı avantajlar çok fazla. Amazon Lojistik'e ürünlerini gönderip depo, personel, kargolama ve ürünü ön plana çıkarma gibi birçok temel problemi ortadan kaldırabilirler, hedef kitlelerini belirleyip reklamlar aracılığıyla ürünlerini yeni müşteriler ile buluşturabilirler. Amazon Türkiye'de satış yapmayı düşünen tüm satış ortaklarına mutlaka bu avantajları deneyimlemelerini tavsiye ediyorum."