Hazine ve Maliye Bakanlığından ekonomide atılacak yeni adımlara ilişkin açıklama - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanlığından ekonomide atılacak yeni adımlara ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığından ekonomide atılacak yeni adımlara ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların tasarruflarını Türk lirasından değerlendirilmesinin teşviki ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) çıkarılacağını ve talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların tasarruflarını Türk lirasından değerlendirilmesinin teşviki ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) çıkarılacağını ve talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde atılacak yeni adımların detaylarını açıkladı. Açıklamada vatandaşların tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmesini teşvik ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla GES çıkarılacağı ve senet toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, GES talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir. Senede ilişin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İhraç edilecek senetler 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesinde esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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