Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nde konuştu: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirterek, "Dünyada hakikaten büyük belirsizlikler var ama Türkiye'nin muazzam avantajları var. Bu avantajları reformlarla ve sağlıklı makroekonomik politikalarla harekete geçireceğiz." dedi.

Şimşek, "İnsan 5.0-İnsanlık için Gelecek" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının net rezervlerinin son iki yılda, program başladığından bu yana 118 milyar dolar arttığını söyledi.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarının (KKM) bakiyesini 143 milyar dolar azalttıklarını dile getiren Şimşek, "Yani Türkiye'nin bilançosunu en az çeyrek trilyon dolar iyileştirdik. Yani 250 milyar dolardan fazla bilançoda iyileşme var. Yaklaşık 143 milyar dolarlık devletin koşullu yükümlülüğünden çıktık. Türkiye'nin risk primi 7,5 yılın en iyi seviyesine geldi." diye konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun en az iki kademe, bir kuruluş tarafından ise üç kademe artırıldığını, yatırım yapılabilir kategoriye doğru hızla ilerlemeye devam edeceklerini anlattı.

" Türkiye'nin milli geliri bu yıl 1,6 trilyon dolara yaklaşacak"

Bakan Şimşek, Türkiye'nin son 23 yıldaki reel büyüme oranlarından ve bu alanda birçok ülkeyi geride bırakmasından bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'yi 100'e eşitlerseniz, sabit fiyatlarla reel olarak Türkiye'nin milli geliri 312'ye çıkmış, bize benzer ülkeler 298'e çıkmış, Çin ve Hindistan'ı ayırırsanız bize benzer ülkeler 221'e çıkmış. Dünya 213'e, Avrupa Birliği 100'den 138'e çıkmış, AB ile arayı kapatmışız. Bundan dolayıdır ki Türkiye'nin milli geliri dolar bazında 238 milyar dolardan bu sene yaklaşık olarak 1,6 trilyon dolara çıkmış olacak."

Şimşek, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın yükseldiğini, sanayi üretiminin Kovid-19 öncesine göre arttığını, hizmet ihracatında başarılı bir ivmenin yakalandığını belirtti.

Mal ihracatında ABD'nin gümrük tarifelerini artırmasının paniğe neden olduğunu ancak bu durumun Türkiye'ye avantajlar sunduğunu kaydeden Şimşek, " Türkiye'nin ihracatının yüzde 62'si kural bazlı serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu ülkelere gidiyor. Yüzde 80-85'i de yakın coğrafyaya, dost ve yakın olduğumuz coğrafyaya gidiyor. Türkiye tabii ki dış şoklara bağışık değil ama Türkiye, ticaretteki korumacılığa ve belirsizliğe karşı daha korunaklı, daha dirençli olacak. Bir de biz bölgesel entegresine çok önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Borcumuz düşüyor, bütçeyi de düzeltiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin coğrafi konumunun ve üzerinde bulunduğu ulaştırma koridorlarının sunduğu avantajlardan bahsederek, "Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranı düşük, yüzde 89. Bize benzer ülkelerde bu oran yüzde 242. Dünyada bu oran yüzde 324. Peki bu ne anlama geliyor? Borcumuz düşüyor, bütçeyi de düzeltiyoruz. İmkanları artık daha çok üretken altyapıya, eğitim, sağlığa, kalkınmaya, verimliliği artıracak alanlara aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağındaki artışa, eğitim kalitesindeki olumlu değişimlere ve bütçedeki en yüksek kaynağın eğitime ayrılmasına işaret eden Şimşek, "Gençlerimize yatırım için her zaman eğitimi önceliyoruz. Eğitimde kalite hızlı bir şekilde artıyor." dedi.

Özellikle matematik ve fen bilimlerindeki ilerlemeye dikkati çeken Şimşek, yurt kapasitelerini artırdıklarını, üniversite harçlarını AK Parti'nin kaldırdığını, 1,5 milyon gence karşılıksız burs verildiğini kaydetti.

"Türkiye, turizmde dünyada çok önemli bir noktaya geldi"

Bakan Şimşek, yapay zekaya hazırlık endeksinde iyi bir noktada olduklarını, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, turizmde dünyada çok önemli bir noktaya geldi. Bundan 20-25 yıl önce turizme dünyada ilk 20'de değildik şimdi ilk 5'teyiz. 3. çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm gelirimiz 64 milyar dolar oldu. Bu muazzam bir başarı. Medikal turizmde de önemli bir potansiyelimiz var. Dünyada dizi ihracatında ilk üçteyiz. Yine oyun sektöründe, yani video oyunları sektöründe, dünyada önemli bir noktadayız."

Şimşek, dünya savunma sanayisi harcamalarındaki artışa dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının artık meyveye dönüştüğünü söyledi.

Mehmet Şimşek, "Savunma sanayisinde 230 ürünü 180 ülkeye sattık. 1400'e yakın proje var. 100 milyar dolarlık projeler şu anda devam ediyor. Savunma sanayisinde geçen sene dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduk. İlk 10'a doğru gidiyoruz." diye konuştu.

"Belirsizlikler var ama Türkiye'nin muazzam avantajları var"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türk müteahhitlerin küresel alandaki faaliyetlerinden bahsederek, "Biz istikrar ve refah istiyoruz. Bu bölgede barış, refah, istikrar hakim olursa en çok biz faydalanacağız. Çünkü dünya inşaat liginde, yani büyük inşaat firmaları sıralamasında Çin'den sonra ikinci sıradayız. Biz dünyayı inşa etmek istiyoruz. Şu ana kadar 137 ülkede yaklaşık 550 milyar dolarlık projeleri hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin belirsizlik ve gerginlik ortamında öneminin arttığını dile getiren Şimşek, Suriye'deki istikrarsızlığın sona erdiğini, Gazze'de ateşkes ilan edildiğini, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzaladığını anlattı.

Şimşek, "Umudumuz, Rusya-Ukrayna'nın da ateşkes imzalayıp bu yıkıma son vermeleri. Özetle, Türkiye'nin önü açık. Evet, dünyada hakikaten büyük belirsizlikler var ama Türkiye'nin muazzam avantajları var. Biz bu avantajları reformlarla ve sağlıklı makroekonomik politikalarla harekete geçireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)