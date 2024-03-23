Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce'de iş adamlarıyla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce'ye geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Şimşek, partililerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Şimşek, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Düzceli iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Şimşek, ekonomi ile ilgili iş adamları ile sohbet etti. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Bakan Şimşek, Düzce'den ayrıldı. - DÜZCE