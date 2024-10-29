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Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde büyüme sorunu yaşamadığını belirtti. Bakan Şimşek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirterek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

HAZİNE BAKANI ŞİMŞEK RİYAD'DA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene Riyad'da 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde konuştu.

"TİCARETTE PARÇALANMA RİSKİNE KARŞI DAYANIKLIYIZ"

Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğuna işaret eden Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız." diye konuştu.

Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyon Düşüyor, Büyüme Sorunu YaşanmıyorHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"ENFLASYONDA EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"

Şimşek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkati çekerek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KAMU BORCU YÜZDE 26"

Şimşek, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm dahil geniş bir reform gündeminin olduğunu ve bu reformları uygulamaya aldıklarını söyledi. Türkiye'nin üretim çeşitliliğine sahip büyük bir ekonomisi bulunduğuna işaret eden Şimşek, uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye'nin büyümesi için bir avantaj sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını bildiren Şimşek, ülkede son 20 yılda büyüme oranının ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.

Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı
Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Türkiye Finans Maliye

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Yorumlar (31)

Volkan Cetin:

Desene uçmaya az kaldı kanat taksakmı

92
2
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ŞAŞKIN:

Ev kiraları asgari ücretin dörtte birine sabitlenmedikçe ülkemizde enflasyon düzelmez. Bu ülkenin ekonomisinin kanını emenler, ev sahipleridir. Kiralara, kiracılığa çözüm olmadıkça ekonomi asla düzelmeyecektir.

80
4
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Savas Ozturk:

Hep bekleyerek geçti milletin ömrü sizin laflarınızı kim dinliyor ya da ciddiye alan var mı

63
2
yanıtYanıtla
Arif İnanç:

%41.5 büyük başarı olur tabiki gerçeği %87 olunca..anladim. emekliye ve asgari ücretliye bir sey yok. Biz hazırlandık. Kış için bu millet ne yapacak bakalım. ALLAH yardımcımız olsun. 13 bin maaş. 20 bin kira. Bekleyip görelim. Neler yapacaksınız da düzelecek tüm ekonomimiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

39
4
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Zamana oynuyorlar koltuk sürelerini uzattıkları her süre onlar icin basarıdır

35
2
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Anlat heyecanlı oluyor diyorlar ama hiç de öyle değil

30
2
yanıtYanıtla
isa kızmaz:

Sayın Bakan işçiye, vatandaşa, Emekliye yansımasını görelim artık.

26
1
yanıtYanıtla
Yasemin Kırlangıç:

İyi çalıyorlar namussuzlar

19
3
yanıtYanıtla
H.K K.H:

bir bakayım nerede hani nerede

20
1
yanıtYanıtla
Sebahattin Yakar:

emekliyi usciyibitirdin neyse 2028de yolcusunuz kelos

15
5
yanıtYanıtla
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