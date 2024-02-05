Yer hizmetleri şirketi Havaş'ın üst yönetiminde görev değişikliği oldu. Havaş'ın Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini Şubat 2024 itibariyle Şafak Özbay üstlendi.

TAV Havalimanları'nın işlettiği Medine Havalimanı'nda Finans ve Muhasebe Direktörü olarak görevini sürdüren Şafak Özbay, 1 Şubat itibarıyla Havaş Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde 2007 yılında yüksek lisansını tamamlayan Şafak Özbay, sektöre 2008 yılında adım attı. TAV Havalimanları'nda Finansal Raporlama Kıdemli Uzmanı olarak göreve başlayan Özbay, 2013'ten itibaren çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2018'den bu yana Medine Havalimanı (TIBAH) Finans ve Muhasebe Direktörlüğü görevini başarıyla yürüten Özbay, 1 Şubat 2024 itibarıyla Havaş'ta mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.