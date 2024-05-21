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Hatay'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması kararlaştırıldı

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Hatay'ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Hatay'ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 8, Altınözü ilçesinde 6 mahallede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Karara göre, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

İhsangazi Kastamonu Altınözü Antakya Hatay Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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