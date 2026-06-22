Milyonlarca liralık konutların arasında tarımsal üretim mücadelesi

Türkiye'nin en kaliteli ve değerli enginarının yetiştiği Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Hasanağa Mahallesi'nde tarım alanları giderek daralıyor. Geçimini asırlardır topraktan sağlayan bölge üreticileri; milyonlarca liralık lüks konutların, dev fabrikaların, yoğunlaşan trafiğin ve yeni açılan yolların arasında sıkışıp kalmış az sayıdaki topraklarda üretim mücadelesi veriyor.

Son yıllarda kontrolsüz ve hızla büyüyen Nilüfer'deki yapılaşma baskısı, kentin en önemli tarım ambarlarından biri olan Hasanağa Mahallesi'ni de doğrudan çemberine aldı. Kendine has coğrafi işareti, lezzeti ve kalitesiyle ünü ülke sınırlarını aşan Hasanağa enginarının geleceği, azalan tarım arazileri ve her geçen gün artan betonlaşma nedeniyle ciddi şekilde tehlikeye girerken, çiftçiler zorlu şartlara rağmen tarlalarındaki hasat mesaisini sürdürüyor. Değeri milyonlarca lirayı bulan konut projeleriyle aralarında sadece dar bir yol kalan ve adeta bir adacık gibi sıkışmış arazilerde üretim yapan üreticiler, sanayi ve konut rantının getirdiği paranın eninde sonunda galip geleceğini ve bir gün kendi topraklarının da beton bloklara dönüşeceğini endişeyle öngörüyor.

"Para galip geliyor, insanlık olarak kendi sonumuzu hazırlıyoruz"

Hasanağa'da bugüne kadar geleneksel olarak gerçekleştirilen 16 Hasanağa Enginar Festivali'nde ürettiği kaliteli mahsullerle tam 11 kez birincilik ödülü alan 46 yaşındaki üretici Ömer Çinkaya, 23 yıldır aralıksız olarak enginar ürettiğini belirtti. Tescilli bu ürünün Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli enginarı olduğunu savunan Çinkaya, sanayileşmeye kurban giden toprakların durumunu şu sözlerle aktardı:

"Bursa, sanayisi yüzünden çok yoğun göç alan ve hızla büyüyen bir şehir. Bu kontrolsüz büyümenin en ağır ve olumsuz faturasını maalesef biz tarım alanlarında ödüyoruz. Konut ve imar baskısı artık bizim de tarlalarımızın kapısına kadar dayandı. Bölgede direnen, toprağını satmayan bizim gibi çok az sayıda üretici kaldı. Adım adım imara yenik düşüyoruz, göz göre göre tarım alanlarımız ellerimizden gidiyor. Bu durumun gelecekte insanoğlu için çok ağır ve geri dönülemez sonuçları olacak ama ne yazık ki günün sonunda hep para galip geliyor. Bizler aslında tarım arazilerini yok ederek kendi sonumuzu kendi ellerimizle hazırlıyoruz."

"Lüks konutların ve trafiğin arasında kaldık, tarlamıza giremiyoruz"

Tarlalarının dört bir tarafının fabrikalar, lüks konut siteleri, otobanlar ve aşırı araç trafiğiyle çevrelendiğini vurgulayan ödüllü üretici Ömer Çinkaya, yaşadıkları lojistik ve güvenlik sorunlarına da dikkati çekerek şöyle konuştu: "Çevremizdeki yapılaşmadan dolayı oluşan aşırı araç fazlalığı ve kamyon trafiğinden ötürü tarlalarımıza giriş çıkış yaparken çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Kendi tapulu tarlamıza neredeyse giremez hale geldik. Kentin tarlaların içine kadar girmesiyle birlikte bölgede hırsızlık olayları da tavan yaptı; binbir emekle büyüttüğümüz enginarlarımız geceleri tarladan kesilip çalınıyor. Konutların, fabrikaların ve trafiğin tam ortasında sıkışıp kaldık. Sıranın yavaş yavaş bize de geldiğini çok net hissediyoruz. Yarın bir gün bize de gelip 'tarlan için şu kadar milyon lira veriyoruz' diyecekler ve biz de bir noktada pes edip vereceğiz. Çünkü ekonomik şartlarda para galip gelecek. Ben satmasam, yanımdaki komşum satacak ve etrafım tamamen betonla çevrilince ben zaten orada mecbur kalıp bırakacağım. Sonunda hepimiz bu bereketli topraklarımızdan olacağız. Toprak bitince, beton bloklar yükselince gelecekte insanlar ne yiyecek, çocuklarına ne yedirecek gerçekten hiç bilmiyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı