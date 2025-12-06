Haberler

Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan genç girişimcilere müjde: Teminatsız 1 milyon TL Gençİz kredisi

Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan genç girişimcilere müjde: Teminatsız 1 milyon TL Gençİz kredisi
Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nin ikincisi "İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0" temasıyla başladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yeni iş kurmak veya işini büyütmek isteyen genç girişimcilere finansal destek sağlamak amacıyla Gençİz Kredisi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "1 milyon lira limitli olarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ek teminat istemeden bu krediyi iş kurmanıza yardımcı olmak için kullandıracağız" dedi.

Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nin ikincisi İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl "İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0" temasıyla düzenlenen zirvenin dört ana odak başlığı ise "Küresel Birey Olmak", "Geleceğin Kodları", "Yarın İçin Bugün", "Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik" oldu.

Zirvenin açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve davetliler katıldı. Zirve, gün boyu çeşitli oturum ve etkinliklerle devam edecek.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİYE EN HIZLI ADAPTE OLAN İLK 5 ÜLKEDEN BİRİ"

Zirvenin açılışında konuşan Osman Arslan, hayatta büyük kapıların çoğu zaman büyük adımlarla değil, küçük ama doğru adımlarla açıldığını anlattı.

Bugün burada yalnızca bir etkinlik yapılmadığını, gençlerin enerjisini Türkiye'nin geleceğine bağlayan bir vizyon ortaya koyduklarını vurgulayan Arslan, "Ülkemiz son 5 yılda Avrupa'nın en hızlı büyüyen startup ekosistemlerinden biri oldu. Kurulan her 4 girişimden 1'i gençler tarafından oluşturuluyor. Kadın girişimci oranı yüzde 38 arttı. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında, genç kadın oranı Avrupa ortalamasının üzerine çıktı. Dijital bankacılığı kullanan genç sayısı iki kat arttı. Türkiye, teknolojiye en hızlı adapte olan ilk 5 ülkeden biri oldu." ifadelerini kullandı.

"ONLINE PLATFORMUMUZ 'GENÇLİK AKADEMİSİ'Nİ HİZMETE SUNACAĞIZ"

Osman Arslan, Halkbank olarak son 4 yılda 225 bin girişimciye 37 milyar lira finansman sağladıklarını belirterek, yaptıkları Jet Luck yarışması, HUBrica Hızlandırma Programı, BİGE-Bilim Kızlarla Gelecek Projesi'yle ilgili bilgi verdi.

"Halkbank Girişimciliğe İlk Adım" programı kapsamında bu yıl mayıs ve kasım aylarında iki ayrı oturumda 1000 üniversite öğrencisini İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde misafir ettiklerinden bahseden Arslan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize fikir geliştirmeden iş modeli oluşturmaya, teknolojiden hukuka uzanan geniş yelpazede girişimciliğin temel aşamalarını içeren kapsamlı eğitimler sunduk. Önümüzdeki yıl ise bu programın etkinlik sayısını dörde çıkararak çok daha fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte 2026'nın ilk çeyreğinde, gençlerimizin gelişim yolculuğunu kesintisiz destekleyecek yeni online platformumuz 'Gençlik Akademisi'ni hizmetinize sunacağız. Bu platformda, kariyer planlamadan girişimciliğe, finansal okuryazarlıktan yapay zeka uygulamalarına, video eğitim içeriklerinden sertifikasyon programlarına uzanan zengin ve dinamik eğitim içerikleri yer alacak. Ayrıca, önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz Gençİz Zirvemizi bu platform üzerinden yayınlayarak ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizle buluşturmayı hedeflemekteyiz."

"1 MİLYON TL'LİK GENÇİZ KREDİSİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, kredi paketlerine bir yenisini eklediklerine dikkati çekerek, "Yeni iş kurmak veya işini büyütmek isteyen genç girişimcilere finansal destek sağlamak amacıyla Gençİz Kredisi'ni hayata geçiriyoruz. 1 milyon lira limitli olarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ek teminat istemeden bu krediyi iş kurmanıza yardımcı olmak için kullandıracağız. Genel girişimcilik kapsamındaki kredi limitlerimizi de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz." diye konuştu.

Yenilenen Paraf Gençiz Kartı'na gençlerin ihtiyaçlarına uygun özellikler eklediklerini söyleyen Arslan, bu kartla ulaşımdan restorana, sinema ve tiyatrodan giyim, kozmetik ve elektronik alışverişlerine kadar birçok alanda indirim fırsatları sunulduğunu dile getirdi. Arslan, zirvenin katılımcılarına yönelik bugün Paraf Gençiz Kart'a başvuranlara 1000 lira ParafPara hediye edileceğini de bildirdi.

