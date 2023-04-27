'Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı' 5-8 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye'nin halı ticareti merkezi olması için yürütülen çalışma kapsamında, İstanbul'da 5-8 Aralık tarihlerinde "Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" yapılacak.

Türkiye'nin halı ticareti merkezi olması için yürütülen çalışma kapsamında, İstanbul'da 5-8 Aralık tarihlerinde "Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinden (GAHİB) yapılan açıklamaya göre, GAHİB, İstanbul Halı İhracatçılar Birliği (İHİB) ve TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ işbirliğinde düzenlenecek fuara ilişkin protokol imzalandı.

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, birlik binasındaki törende, Türkiye halı sektörü için tarihi bir karara imza attıklarını belirtti.

"Bundan sonra halının üretim merkezi olan Türkiye, aynı zamanda halı ticaretinin de merkezi olacaktır." ifadelerini kullanan Kaplan, Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın, Türkiye'nin en geniş çaplı uluslararası fuarlarından biri olacağını aktardı.

Kaplan, halı fuarının her yıl ocakta, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlendiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Halı sektörünün en büyük fuarı bundan sonra İstanbul'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ülkemizde sektörel fuarcılığın gelişmesine katkı sağlamak için önemli bir adım atıldı. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen halı fuarının kente katkısı her sene milyonlarca avro olmaktadır. Oysa bu ülke halı üreticisi bir ülke değil. Bizler halı üreticisi bir ülkeyiz ve üretimdeki liderliğimizin, ticaret alanında da sürmesini istiyoruz."

Fuar ziyaretçilerinin, son yıllarda Almanya'da ciddi vize sorunu yaşadığına dikkati çeken Kaplan, şöyle devam etti:

"Almanya, uyguladığı vize politikası ile fuara nitelikli alım heyetleriyle katılacak olan Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülke vatandaşına vize vermiyor. İstanbul, dünyanın her tarafından kolayca ulaşılabilen bir dünya başkentidir. Fuarımıza dünyanın her ülkesinden çok geniş katılım sağlanacağına yürekten inanıyoruz. Bundan sonra kazanan Türkiye olacak, kazanan Türk ekonomisi olacak. Bu fuar, Türkiye'nin en geniş çaplı uluslararası fuarlarından birisi olacaktır."

"Ülkemizin menfaati için çok çok önemli bir işbirliği olduğunu düşünüyorum"

İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler ise İstanbul'un, Osmanlı İmparatorluğu döneminde dünyanın en büyük halı ticaret merkezi olduğunu anımsattı.

Fuarların ülke kalkınmasında büyük önemi olduğunu vurgulayan Diler, "İnşallah bundan sonra hükümetlerimiz fuarcılık konusuna daha yoğun bir şekilde el atar. Gaziantep'te, Konya'da, Ankara'da ve diğer pek çok ilde uluslararası fuarlar düzenlenir. Böylece bölgesel ve kırsal kalkınma dediğimiz gelişmeler yaşanır. Bu çok önemli bir konudur. Hangi ilde, hangi sektör güçlü, ileri ise o sektörle ilgili fuarlar düzenlenebilir." ifadelerini kullandı.

Diler, çok önem verdikleri işbirliğinin hayata geçmesinden gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin menfaati için çok çok önemli bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu işbirliğimiz çok uzun soluklu olur ve çok başarılı bir fuar gerçekleştiririz. Türkiye'nin en önde gelen fuar organizatörlerinden biri olan TÜYAP'ın, iki ihracatçı birliğimizin de desteği ile dünyanın en önemli halı ve yer kaplamaları fuarını gerçekleştireceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese, Abidin Başkanımızın kararlı duruşuna teşekkür ediyorum. İnşallah uluslararası başarılı bir fuarı ülkemize kazandırıp, Türkiye'yi yeniden halı ticaretinin merkezi yapacağız."

"Bu fuar, sektör içerisinde en önemli fuarlardan biri haline gelecektir"

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Türkiye'de halı fuarı yapmanın, sektörel fuarcılığın gelişimi için büyük önem taşıdığını aktardı.

Amaçlarının, halı üretiminde dünya lideri olan Türkiye'nin, halı ve zemin kaplamaları fuarı alanında da dünyanın bir numarası haline gelmesi olduğunun altını çizen Ersözlü, bu doğrultuda güçlerini birleştirdiklerini ifade etti.

Ersözlü, fuarın, TÜYAP'ın 43 yıllık bilgi birikimi, tecrübesi, yurt içi ve yurt dışı küresel teşkilatlarıyla, birliklerin de desteği ve işbirliğiyle düzenleneceğine işaret etti.

Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın, uluslararası alanda aranılan, marka bir fuar haline getireceklerini anlatan Ersözlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihi bir güne ev sahipliği yapıyoruz. Bu fuar, sektör içerisinde en önemli fuarlardan biri haline gelecektir. Önümüzdeki 5-8 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'ni dolduran bir fuar düzenleyeceğiz. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak böylesine önemli bir projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ekibimizle birlikte fuarın başarısı için var gücümüzle çalışacağız."

Program, Kaplan, Diler ve Ersözlü'nün fuara ilişkin protokolü imzalamasının ardından tamamlandı.