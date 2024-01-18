Hafize Gaye Erkan'dan babasının Merkez Bankası çalışanını işten attırdığı iddialarına yanıt

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Gaye Erkan'dan açıklama geldi. Gaye Erkan, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" dedi.

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e şikayet dilekçesi verdi. Gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu iddia sonrası Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu.

"HABERLER GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

"ASILSIZ HABERLER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdikleri ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiği bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü kamuoyu ile özellikle paylaşmak istediğini vurgulayan Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." paylaşımında bulundu.

NE OLDU?

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e şikayette bulunmuştu.

"BENİM KENDİLERİNE HİZMET VERECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt, CİMER'e verdiği dilekçede, "Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım'ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, 'Bana bir uğrayabilir misin?' dedi. Uğradım, 'Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız' dedi. Sonra insan kaynaklarını arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan

ÖNCE TEHDİT ETTİ, SONRA İŞTEN ÇIKARTTI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; dilekçenin devamında işten çıkarılış sürecini anlatan Bozkurt, şu satırlara yer vermişti: "Erol Bey'e, 'Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir' dedim. Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, 'Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım' diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, 'talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef' diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum."

Büşra Bozkurt

"GENEL MÜDÜRLERE BİLE EMİR VERİYOR"

Büşra Bozkurt dilekçesinde, kendisini işten çıkarttığını öne sürdüğü baba Erol Erkan için "Garip bulduğum şey kendisine bir oda ayrılması ve bize bu şekilde hükmedebiliyor olması. Genel müdürlere bile emir veriyor. 'Bunların canını yakmazsak çalışan bulamayacağız' diyebiliyor." ifadelerine de yer verdi.