"Habermetre 21 - 27 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta markaların, "25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü", "Yeni Yatırımlar" ve "Sürdürülebilirlik" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

Kırmızı Işık'ın Yeni Sohbet Robotu Kadınların Sırdaşı Olacak

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların şiddetten korunması amacıyla 8 yıl önce hayata geçirdiği "Kırmızı Işık" uygulamasını yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan ve bugüne kadar 372 bin kez indirilen uygulamaya Yapay Zeka tabanlı bir sohbet robotu eklendi. "Işık" adı verilen robot, kadınlara, başkalarına sormaya çekindikleri konularda destek olacak. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Kadınlar, yaşadıkları durumun şiddet olup olmadığını bilemedikleri ve psikolojik olarak zorlandıkları anlarda 'Işık' ile sohbet ederek bilgi ve yönlendirme alabilecek" dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel

UN Women Türkiye, yakın partner şiddetine karşı sesini yükseltenleri Gazhane'de bir araya getirdi

UN Women Türkiye, bu yıl #SheSaidNo kampanyasıyla kadınlara yönelik yakın partner şiddetine dikkat çekiyor. Kampanya, tüm dünyada 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 16 Günlük Aktivizm - Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında düzenleniyor. #SheSaidNo kampanyasının lansmanı,25 Kasım akşamı İstanbul Gazhane'de düzenlenen bir etkinlikle yapıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü, UN Women Türkiye İyi niyet Elçisi Demet Evgar yaptı. Açılışta konuşma yapan UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, "Şiddete ve eşitsizliklere karşı birlikte daha güçlüyüz. Gelin, birlikte yaşamak istediğimiz dünyaya birlikte yürüyelim." dedi.

UN Women Türkiye - #SheSaidNo kampanyası

Borusan Eşitlik Okulu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 10 yıldır çalışmalar yürüten Borusan Holding, Toptalent kariyer platformuyla birlikte hayata geçirdiği Borusan Eşitlik Okulu ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırıyor. Borusan Grup çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı projede toplumsal cinsiyet eşitliği farklı başlıklarla ele alınıyor. Online olarak düzenlenen ve ücretsiz olan eğitimi tamamlayan katılımcılara ise sertifika veriliyor. Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, "Borusan Eşitlik Okulu, Borusan'ın toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki 10 yıllık tecrübesinin bir yansıması" dedi.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş

Garanti BBVA ile "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşmaları başladı

Sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyümeyi ana stratejilerinden biri olarak gören Garanti BBVA, ülkemizi Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde desteklemek, sürdürülebilir yatırımların önünü açmak amacıyla 'İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' ismiyle etkinlikler serisine başlıyor. Bu etkinlikler serisinin ilkini 23 Kasım 2022'de Fişekhane İstanbul'da gerçekleştirildi. İklim kriziyle mücadeledeki dönüşümün en büyük aktörü bizler yani finans sektörü ve üreticiler olacak. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "İklim kriziyle mücadeledeki dönüşümün en büyük aktörü bizler yani finans sektörü ve üreticiler olacak. Garanti BBVA olarak, gelecekte oluşabilecek maddi, manevi hasarlardan korunmak ve ülkemizin, ülkemiz üreticilerinin bu süreçten başarıyla çıkmasına katkı sağlamak amacıyla İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" bilinçlendirme toplantılarını yapmaya karar verdik." dedi.

Garanti BBVA ile "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" Buluşmaları

OYAK, Falta'daki Almatis tesisi ile Güneydoğu Asya pazarındaki gücünü pekiştiriyor

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde bulunan dünyanın en büyük alümina üreticisi Almatis, Hindistan'ın Falta bölgesindeki tabular alümina tesisini entegre hale getirdi. OYAK, bundan böyle yarı mamul üretiminin de gerçekleştirileceği Falta tesisi ile Güneydoğu Asya pazarında büyüyecek. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "OYAK'ın gelecek vizyonunu belirlerken, küresel oyuncu olma hedefi koyduk. Hindistan'da entegre hale getirdiğimiz üretim tesisimiz, OYAK'ın gücünün ve büyüklüğünün somut kanıtıdır" dedi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem

VitrA bayrağı, mimarlık ve tasarım dünyasının kalbinde dalgalanıyor

Global pazarlardaki 40. yılına hazırlanan, yurt dışındaki ilk pazarlama şirketini kurduğu Londra'da ise 30. yılını kutlayan VitrA, mimarlık ve tasarım dünyasının kalbi olarak bilinen Clerkenwell'de açtığı showroom ile uluslararası alandaki güçlü adımlarına bir yenisini ekledi. Topluluk olarak odaklandıkları her iş kolunda Türkiye'de lider oyuncu olmayı, uluslararası pazarlarda büyüyerek de bölgesel bir oyuncuya dönüşmeyi hedeflediklerini belirten Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bu strateji doğrultusunda organik büyüme ve kapasite artırma odaklı yatırımları sürdürürken, satın alma fırsatlarını da değerlendirdiklerini ifade etti.

VitrA Clerkenwell Showroom Açılışı

Karaca, İngiltere'deki ilk mağazasını Londra'da açtı

Geniş ürün gamı ve özel tasarım grupları ile uluslararası arenada da dikkat çeken Karaca, Londra'da ilk mağazasını açtı. Başarısını ülke sınırlarının dışına da taşıyan marka Londra'da Islington Meydanı'ndaki mutfak ve sofra grubunda yer alan birbirinden özel koleksiyonları tüketicinin beğenisine sunacak. Karaca CEO'su Fatih Karaca, "Karaca olarak ürünlerimizle global pazarda gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Farklı pazarlarda, farklı kültürlerle ürünlerimizi buluşturarak, marka değerimizi sınırların ötesine taşıyoruz. Porselen konusunda köklü bir tarihe sahip olan İngiltere'de Karaca ürünlerimizde yer alacağımız için çok gururluyuz" dedi.

Karaca Londra Mağazası Açılışı