Güneydoğu'daki fıstık üreticileri birliklerinin başkanları Diyarbakır'da bir araya geldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki fıstık üreticileri birliklerince Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda talepler dile getirildi.

Gastro İnovasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya, Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliği Celalettin Birtane, Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Akbaş, Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan ve Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş ile birlik yöneticileri katıldı.

Birlik başkanları adına basın açıklaması yapan Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Birtane, "Antep" ve "Siirt" fıstık çeşitlerinin geliştirilmesi için oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini ve önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Birtane, bugünden sonra da aynı çabaları daha yoğun bir şekilde sürdüreceklerini ifade ederek, dünyada fıstık üretimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstatistiki verilere göre dünyada fıstık üretiminin yüzde 95'i ABD, İran ve Türkiye'de gerçekleşiyor. ABD üretimin yüzde 60'ını, Türkiye yüzde 20'sini sağlıyor. Türkiye'de üretimin yüzde 95'i fıstık tarımı için en elverişli iklim ve toprak yapısına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşmektedir. Katma değeri yüksek olan bu tarımsal faaliyet aynı zamanda sıcaklık ve kuraklığa dayanıklılık gibi unsurları itibarıyla da bölgemiz için oldukça stratejik bir üretim alanıdır."

Bölgede küresel kuraklığın artacağı yönünde uzmanların uyarılar yaptığını belirten Birtane, bu kapsamda üreticiler olarak bazı talepleri bulunduğunu dile getirdi.

Birtane, şunları kaydetti:

"'Antep' ve 'Siirt' fıstık çeşitlerinin Türkiye ve bölge için stratejik ürün kapsamına alınmasını istiyoruz. Fıstık tarımına dayalı sanayinin gelişmesi için lisanslı depoculuk desteklenmelidir. İhracat payının dünya genelinde artırılması için gerekli tanıtımlar yapılmalıdır. Yeni kurulmuş ve kurulacak fıstık bahçeleri yıllık bakım, budama, ilaçlama, gübreleme ve toprak işleme gibi girdi maliyetlerine karşılık uzun faizsiz geri ödemeli kredi imkanları sağlanmalıdır. Fıstık yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilere bedel karşılığı fıstık çöğürü (aşısız fidan) dağıtımı sağlanmalıdır. AR-GE ve yetiştiriciliğe dair her türlü yaygın eğitim çalışmaları artırılarak devam ettirilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Birtane, "Ekonomik gelişmenin temeli toplumsal barışa, demokrasiye, adalete, özgürlüklere, dayanışmaya ve huzura bağlıdır. TBMM çatısı altında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun tüm çalışmalarını canıgönülden destekliyoruz." dedi.

Birtane, demokratik çözüm çabalarına destek veren tüm siyasi partilere ve sürece katkı sunan herkese şükran duyduklarını belirtti.

Birlik başkanları, toplantının ardından Diyarbakır-Silvan kara yolunda üretim yapan bir fıstık üreticisini ziyaret ederek, daha verimli üretim için bilgilendirmede bulundu.