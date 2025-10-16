Haberler

GTB ve TOBB iş birliğiyle 14 okulda öğrencilere kışlık kaban desteği
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde eğitim gören 14 farklı okulda toplam bin 600 öğrenciye kışlık kaban dağıtımı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim-öğretim sezonunda öğrencilerin ihtiyacı olabilecek kabanlar, öğretmenler ve okul idarecilerinin katılımıyla öğrencilere teslim edildi. Ticaret Borsası Ortaokulu, Aysel Tekinalp İlkokulu ve Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulunda yapılan dağıtım programına GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay ve Yönetim Kurulu Üyesi Cesim Arslan da katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen GTB yöneticileri, kıyafetleri teslim ettikten sonra yeni eğitim yılına dair beklentilerini ve hedeflerini dinledi.

Dağıtımın ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Akıncı, "Sizler ülkemizin geleceği, yarınımızın umut kaynaklarısınız. Derslerinize odaklanarak kendinizi en iyi şekilde geliştirin, aldığınız eğitim, hayat yolculuğunuzda en güçlü aracınız olacak. Unutmayın ki başarı, yalnızca sınav sonuçlarıyla ölçülmez; merak etmek, soru sormak, araştırmak ve öğrenmeye açık olmak da başarının önemli unsurlarıdır. Her yeni bilgi, her deneyim sizi daha donanımlı ve özgüvenli bireyler haline getirecek. Hedeflerinizi belirleyin ve adım adım bu hedeflere ulaşmak için planlı çalışın. Karşılaştığınız zorluklar sizi yıldırmasın; aksine, her engel yeni bir öğrenme fırsatıdır. Bizler de sadece kıyafet desteğiyle yanınızda değiliz; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da sizlerin gelişimini destekleyecek projelerimiz devam edecek. Hayallerinizi ertelemeyin, yeteneklerinizi keşfedin ve her zaman kendinize güvenin. Çalışkanlık, sabır ve azimle yürüdüğünüz yol, sizi başarıya ve mutluluğa götürecek en sağlam yoldur. Bizim sizlerden tek isteğimiz derslerinize çalışmanız, kendinizi vatanınıza ve milletinize faydalı bireyler olarak yetiştirmeniz" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
