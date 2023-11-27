GTB Akademi Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi Düzenledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Akademi, lojistik süreçlerinde önemli bir yere sahip olan depo yönetimi ve stok kontrolü konularında operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 'Depo ve Stok Yönetimi' eğitimi düzenledi. Eğitimde depo tasarımı, depo yer seçimi ve stok politikaları hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Akademi, lojistik süreçlerinde önemli bir yere sahip olan depo yönetimi ve stok kontrolü konularında operasyonel verimliliği artırmak amacıyla "Depo ve Stok Yönetimi" eğitimi düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Mete tarafından verilen eğitimde, katılımcılara depo tasarımı, depo yer seçimi ve stok politikaları hakkında bilgiler verildi.

GTB üyesi işletmelerin sektörel alanda ihtiyaç duydukları eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek, bu konuda destekleyici çalışmalar yürüten GTB Akademi 2023 yılı eğitim serisini "Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi" ile devam ettirdi.

GTB üyesi işletme temsilcilerinin ve sektör profesyonellerinin katılımıyla düzenlenen eğitimde, Doç. Dr. Süleyman Mete, lojistik ve tedarik zincirinden depo yönetimi ve stok politikalarına kadar geniş bir perspektifte katılımcılara bilgiler aktardı.

Stok maliyetleri, depo operasyonları, depo süreçleri ve depo tasarımı gibi ana konuların masaya yatırıldığı eğitim programında ayrıca gerçek hayattan örneklerle desteklenmiş bilgi alışverişleri de interaktif bir şekilde ele alındı.

Katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı eğitimde, sektördeki güncel ve teknolojik gelişmeler üzerine de paylaşımlarda bulunuldu.

Doç. Dr. Süleyman Mete, eğitim programının son bölümünde ise katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. - GAZİANTEP