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Gözler çarşamba günkü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor

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Asgari ücret zammında kritik gün belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü düzenlenecek olan Kabine toplantısının ardından yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

Asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağını merak ederken, gözler çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

3. TOPLANTI NE ZAMAN

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu.

Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor

ERDOĞAN BİZZAT AÇIKLAYACAK

Asgari ücret zammı için 27 Aralık Çarşamba gününe dikkat çekildi. Normalde bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle çarşamba günü yapılacağı konuşuluyor. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek olan Erdoğan'ı milyonların maaş zammını açıklaması bekleniyor.

Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Asgari Ücret İş Dünyası Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (8)

VATANSEVER:

16500 tl yeterli sayın cumhurbaşkanım. Allah devletimize zeval vermesin sahalardayız reisssss

Yanıtla18312
Turbo Levent:

PEH dünya devi ülkem sabah akşam asgari ücret emekli maaşı ne kadar olacak..vah vaaahhhh

236
bekir yapici:

cok merak ediyorum acaba bu adamlar hacetlerini bile emir ve direktiflemi yapiyorlar.

Yanıtla174
albatros :

tahminim 16.200 tl... bozdurup bozdurup harcarsınız artık...

Yanıtla824
Vatandaş:

Asgari ücret ilanından bile kendine pay çıkaracak. Vah ülkem insanına.

Yanıtla114
Vatan Daş:

Ben yaptım demek için bu kadar bekletmediyse bende neyim. 16300 tl alınan karar diyecek ama ben 16500 yapıyorum diyecek. Soğan ekmekçilerde buna sevinecek

Yanıtla311
murat kösetürk:

15.000 den aşağı kira kalmadı. Pazar fatura vs dedik mi cepten çıkan 20.000 i buluyor en aşağı 25000 30000 olmalı ki az da olsa cepte para kalsın.

Yanıtla08
Quantum:

Ekonominin evellah kitabını yazdık uçacaz şahlanacaz deniyodu. Uçanlar benzin, döviz ve enflasyon oldu. Mümkünse bi daha herhangi bi kitap yazmayın

Yanıtla00
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