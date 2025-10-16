Gıdaya Erişim Bir Vicdan Meselesidir

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, gıdaya erişimin sadece bir tarımsal mesele değil vicdan meselesi olduğunu belirterek, "Türkiye güçlü bir tarım potansiyeline sahip. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Doğan, gıdanın ve tarımsal üretimin ülke geleceği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Gıda sadece bir tüketim unsuru değil, bir yaşam kaynağıdır. Tarımsal üretim, bir ülkenin bağımsızlığının, refahının ve sürdürülebilir kalkınmasının temelidir" şeklinde konuştu.

İklim değişikliği, kuraklık, artan maliyetler ve küresel krizlerin gıda güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çeken Doğan, "Bu sorunlar yalnızca üreticileri değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Bugün dünya genelinde her on kişiden biri yeterli gıdaya ulaşamıyor. Öte yandan, her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Bu tablo bize gösteriyor ki, gıdaya erişim artık sadece bir tarımsal mesele değil, bir vicdan meselesidir. Türkiye güçlü bir tarım potansiyeline sahip. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz büyük bir özveriyle üretmeye devam ediyor. Ancak artan girdi maliyetleri, mazot ve gübre fiyatları üreticimizi zorluyor. Tarımın sürdürülebilirliği için üreticinin emeğinin karşılığını alması şart. Üretim olmazsa tüketim de olmaz" ifadelerini kullandı.

"Gıdaya değer vermek, geleceğe sahip çıkmaktır"

Gıda israfının önlenmesinin, yerli üretimin desteklenmesinin ve tarımın güçlendirilmesinin ülke ekonomisi için hayati olduğunu ifade eden Doğan, "Bir yanda açlıkla mücadele eden insanlar varken, diğer yanda sofralardan dökülen tonlarca gıda, aslında insanlığın ortak sorumluluğunu hatırlatıyor. Gıdaya değer vermek, geleceğe sahip çıkmaktır. Bu nedenle her vatandaşın bilinçli tüketici olması, israfı önlemesi ve yerli üretime destek vermesi gerekiyor. Yüreğir Ziraat Odası olarak çiftçilerin bilinçlenmesi, üretimin verimliliğinin artırılması ve doğal kaynakların korunması adına çalışmalar yürütmekteyiz. Üreticimizin emeğini korumak, toprağımızı verimli tutmak ve gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tarım, sadece bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir" diye konuştu.

Başkan Doğan, Dünya Gıda Günü'nün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir farkındalık günü olduğunun altını çizerek, "Bugün, soframıza gelen her lokmanın arkasında alın teri, emek ve fedakarlık var. Çiftçimize sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Tüm üreticilerimizin Dünya Gıda Günü'nü kutluyor, her üretim sezonunun bereketli ve verimli olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA