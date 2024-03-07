Üye Girişi
Haberler

GGYD Genel Başkanı: Enflasyonla mücadelede sıkı duruş sürmeli

Güncelleme:

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede gösterdiği parasal sıkı duruşun sürmesini istediklerini belirterek, 'Bu adımların rahatlatıcı etkilerini yılın ikinci yarısında hissedeceğimizi, ağustos ayından sonra daha düşük enflasyonla karşılaşmayı bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede gösterdiği parasal sıkı duruşun sürmesini istediklerini belirterek, "Bu adımların rahatlatıcı etkilerini yılın ikinci yarısında hissedeceğimizi, ağustos ayından sonra daha düşük enflasyonla karşılaşmayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "İş'te Fırsat Toplantıları"nın 66'ncısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya, GGYD üyelerinin yanı sıra başkent iş dünyası temsilcileri katıldı.

Allıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonominin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü anımsatan Allıoğlu, genel seçimlerin ardından ekonomi politikasında yaşanan değişime dikkati çekti. Allıoğlu, "Genel seçimlerden sonra yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle para politikalarında, enflasyonla mücadelede geleneksel politikalara döndük. Para politikasındaki sıkı duruşun devam etmesini diliyoruz. Bu adımların rahatlatıcı etkilerini yılın ikinci yarısında hissedeceğimizi, ağustos ayından sonra daha düşük enflasyonla karşılaşmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Düşük enflasyonun büyümedeki etkisine değinen Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim düşük enflasyonla büyüyen, istihdam yaratan, katma-değerli ihracat ile desteklenen nitelikli bir büyümeye ihtiyacımız var. Belirsizliklerin en aza indirilebildiği, istikrarlı bir büyümeye ihtiyacımız var. Bunun için yatırım ortamını iyileştirmemiz, hukuk sisteminin bütünlüğünü sağlamamız kısacası güven tesis etmemiz gerekiyor."

Etkinlikte, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak da "2024'te Dünya ve Türkiye Ekonomisi" konulu sunum gerçekleştirdi. Geçen yılın verilerini değerlendiren Gürkaynak, 2024'e ilişkin öngörülerini paylaştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli? Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title