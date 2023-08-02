Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına Zam Yapıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bazı ambalajlı ürünlerin Geri Kazanım Katılım Payı tutarları zamlandı. GEKAP'ın amacı, ambalajlı ürünlerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü teşvik etmek ve çevre kirliliğini azaltmaktır.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP), ambalajlı ürünlerin geri kazanımı ve geri dönüşümünü sağlamak için ödenen bir vergidir. Bu ürünlere örnek olarak plastik şişeler, teneke kutular, cam şişeler, karton kutular ve alüminyum folyolar verilebilir. Bugün ise Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bazılarına zam yapıldı.

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GEKAP'ı (Geri Kazanım Katılım Payı) tüketiciler değil, ürünleri piyasaya arz edenler ödüyor. Piyasaya arz edenler ise bu ambalajlı ürünleri üreten, ithal eden veya satan kişilerdir. GEKAP, piyasaya arz edilen her ambalajlı ürün için ödenir. Ödeme miktarı ise ambalajın türü ve ağırlığına göre belirlenir.

Peki GEKAP'ın amacı nedir?

GEKAP'ın amacı, ambalajlı ürünlerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü teşvik etmek ve çevre kirliliğini azaltmak. Aynı zamanda geri kazanım ve geri dönüşüm faaliyetlerinin finansmanını sağlamak. Bununla birlikte çevre kirliliğini azaltmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak ve doğal kaynakları korumak için önemli bir araç olarak görülüyor.

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GEKAP'ın yükselmesi raf fiyatlarına yansıyacak mı?

Birçok üründe GEKAP'ın yükselmesi, piyasaya yansıyabilir. Örneğin, GEKAP'ın yükselmesi, pil gibi ambalajlı ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olabilir. Bu durum, tüketicilerin ambalajlı ürünleri daha az satın almasına ve daha fazla geri dönüşüm yapmasına neden olabilir.

İşte yeni GEKAP-Geri Kazanım Katılım Payı tutarları!

Ürün Cinsi1/1/2023-31/07/2023 Tarihleri Arasında Uygulanan Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı (Eski)1/8/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı (Yeni) Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları)38,5 kr./adet38,5 kr./adet

Ürün CinsiEski TutarYeni Tutar Lastik (Binek araç)6 TL/adet12 TL/adetLastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)12,9 TL/adet25.8 TL/adetLastik (İş makinası lastikleri)32 TL/adet64 TL/adetDolgu lastikler15 TL/adet30 TL/adetAkümülatör (Kurşun asitli olanlar)60 kr./kg120 kr./kgAkümülatör (Nikel kadmiyumla olanlar)150 kr./kg300 kr./kgAkümülatör (Diğerleri)15 kr/kg30 kr/kgÇinko karbon piller6 TL/kg12 TL/kgAlkali silindirik piller6 TL/kg12 TL/kgAlkali düğme piller9,5 TL/kg19 TL/kgDüğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli32 TL/kg64 TL/kgLityum düğme piller32 TL/kg64 TL/kgLityum silindirik şarlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)15 TL/kg 30 TL/kg Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)46 TL/kg92 TL/kgLityum içeren araç bataryaları46 TL/kg92 TL/kgDiğer şarjlı piller15 TL/kg92 TL/kgMadeni yağ150 kr./kg300 kr./kgBitkisel yağ32 kr./kg64 kr./kgElektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör60 kr./kg120 kr./kgElektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)60 kr./kg120 kr./kgElektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları32 kr./adet64 kr./adetElektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri60 kr/kg 120 kr/kg Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)80 kr./kg160 kr./kgElektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları95 kr./kg190 kr./kgİlaç3,2 kr./kutu veya şişe6,4 kr./kutu veya şişe