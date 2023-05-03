- Genç istihdamına taze güç, Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile sağlanacak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, emek yoğun sektörlerde gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla özel sektörü, kullanıma hazır üretim tesisleri ile destekliyor.

- Genç istihdamına taze güç, Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile sağlanacak

İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, emek yoğun sektörlerde gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla özel sektörü, kullanıma hazır üretim tesisleri ile destekliyor. 33 ilde uygulanan Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile 161 fabrika toplamda 55 bin gence ekmek kapısı olacak.

Gençlerin yaşadıkları illerde istihdama katılmaları amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Protokol doğrultusunda gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek hedefiyle "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" uygulanmaya başlandı. Program oluşturulurken Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün hazırladığı raporlardan yararlanıldı.

Programın tanıtımı ve faaliyete başlayan tesislerin açılışı nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi. Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin otomobili Togg ile geldi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da katıldı.

Törende tanıtım filminin gösterilmesinin ardından program ile iş yaşamına başlayan Muşlu tekstil işçileri Ceyhan Yaman ile Yunus Özdemir ile Şanlıurfa Suruçlu ayakkabı fabrikası işçisi Mine Bayram sahneye çıkarak deneyimlerini anlattı.

Muşlu Ceyhan Yaman 33 yaşında 2 çocuk annesi olduğunu ifade ederek "Uzun süre iş aradım ama bulamadım. Bu program tanışıp işe başladım. Özgüvenim arttı. Şükürler olsun çocuklarımın eğitimine katkı sağlayabiliyorum" dedi.

Muşlu Yunus Özdemir de 26 yaşında lise mezunu olduğunu anlatarak "Çok uğraş verdim, iş bulamadım. Bu işe girdim, daha önce kendimi eksik hissediyordum. Kendimi geliştirmek için motivasyonum vardı ama pek mümkün olmuyordu. Şimdi artık oldu" diye konuştu.

Törende bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, pek çok kenti etkileyen çok özel bir proje hayata geçirdiklerini belirterek "Amacımız gençlerimizin gözündeki ışığı, yüzündeki mutluluğu arttırmak. O yüzden bu proje bizler için çok önemli. Bakanlık olarak hükümet olarak hedeflerimizle yüzde 100 örtüşen bir proje. Bu projeyi hayata aktif biçimde katılan, işini hakkı ile yapan, kendisini sürekli geliştiren, meziyetler kazanan bir gençlik hedefi ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Varank da yaptığı konuşmada genç işsizliğin yüksek ve kadın istihdamının da görece düşük olduğu bölgelerde modern üretim ve hizmet tesisleri yaparak özel sektörü desteklediklerini anlatarak "Kurduğumuz tesisler ile tarihlerinde ilk defa ihracat yapan ilçelerimiz oldu. Şanlıurfa'da 2011 yılında ayakkabı sektöründe çalışan sayısı 35 iken, bugün yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor ve üretimin yarısı da ihraç ediliyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışları yapılan Muş, Iğdır ve Şanlıurfa'daki fabrikalara canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Iğdır'da 451 gence istihdam sağlayan, 2 bin metrekare kapalı alan sahip çağrı merkezinin açılışını Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim yaptı. Çağrı merkezi, çift vardiyada bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Muş'ta Sultan Alparslan Tekstilkent'te bulunan ve 597 kişiye istihdam sağlayan hazır giyim tekstil atölyesinin açılışını, Vali İlker Gündüzöz gerçekleştirdi. Vali Gündüzöz, tekstilkentte 25 ülkeye ihracat yapıldığı söylendi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da Suruç'ta 140 gence meslek kazandıran ayakkabı atölyesinin kurdelesini kesti. Program kapsamında 17 fabrikanın yapıldığını, bunların 7'sinin üretime geçtiğini ifade eden Vali Ayhan, bu fabrikaların hem tekstilde hem ayakkabı sektöründe cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında 111 proje, 1.3 milyar lira ile destekleniyor. Bu desteklerle toplamda 161 fabrika oluşturulması ve bu atölyelerde 55 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Program çerçevesindeki 50 projenin inşaatı tamamlandı. 26 projedeki 46 atölye firmalara tahsis edildi. Tekstil, hazır giyim, mobilya, ayakkabı, sera ve çağrı merkezi gibi sektörlerde 3 bin 936 gencin istihdama katılması sağlandı. Program dahilindeki üretim tesislerinde sosyal donatılar da ihmal edilmedi. Kreş, spor tesisi ve eğitim alanları da fabrikalarla bütünlük olacak şekilde tasarlandı.

Program kapsamında bulunan 33 il şöyle: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van.