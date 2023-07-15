Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam gel geldi, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 5 kuruş, Ankara'da 28 lira 53 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 63 kuruşa çıktı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi.

28 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 5 kuruş, Ankara'da 28 lira 53 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 63 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.