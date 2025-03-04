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Gaziantep'te Şubat Ayında 803 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirildi

Gaziantep'te Şubat Ayında 803 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirildi
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Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, şubat ayında Gaziantep'ten 803 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti. 2025'in ocak-şubat döneminde ise toplam ihracat 1 milyar 618 milyon 990 bin dolara ulaştı. Ünverdi, deprem bölgesinde finansman konusunun önemine dikkat çekti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, şubat ayında Gaziantep'ten 803 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, 2025 yılı ocak-şubat döneminde ise Gaziantep'ten 1 milyar 618 milyon 990 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Gaziantep'in hem dönem hem de aylık bazda en fazla ihracat yapan 6'ncı il olduğunu dile getiren Ünverdi, ülke ihracatında olduğu gibi takvim etkisinin kent ihracatına da olumsuz yansıdığını belirterek, bu sürecin atlatılmasında reel sektörün finansman talebine dikkati çekti. Ünverdi açıklamasında, Merkez Bankası tarafından para sıkılaştırma politikaları doğrultusunda zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapılmasına değinerek, alınan bu kararın zorlukla mücadele den iş dünyasını ve özellikle deprem bölgesinde faaliyet gösteren firmaları daha da zora sokacağını söyledi.

Deprem bölgesinde kullanılmış olan kredilerin yabancı para kredi büyüme sınırından istisna tutulmasının da kaldırıldığının altını çizen Ünverdi, "Kararla birlikte, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürülerek, yabancı para kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilerin kapsamı da daraltıldı. Sanayiciler olarak hem iç piyasada hem dış piyasada büyük zorluklarla mücadele ediyoruz. Gaziantep ve bölge olarak depremin etkilerini üzerimizden atamamışken; kapasite kullanım oranlarının düştüğü, maliyetlerin arttığı, buna bağlı olarak rekabet gücümüzün azaldığı bir ortamda en büyük sorunumuz olarak finansman konusunu gündem getirdiğimiz bir dönemde alınan bu karar iş dünyamız üzerinde adeta şok etkisine neden olmuştur. Bu sebeple halihazırda toparlanmaya çalışan deprem bölgesindeki krediler büyüme hedefi dışında tutulacak şekilde yeni bir düzenleme yapılmalıdır" dedi.

Bu doğrultuda, üretici ve ihracatçının finansmana erişimi ve maliyetler konusuna ivedi çözüm bulunmasını beklediklerini kaydeden Ünverdi, "Olumlu sonuçların alındığı ekonomi politikaları devam ederken reel sektörün ayakta kalabilmesi ve elinin güçlenmesi için politika faizlerindeki düşüşün reel faize ivedilikle yansımasını bekliyoruz. İç piyasada nakit akışındaki yavaşlama, dış pazardaki durgunluk ve girdi maliyetleri rekabet gücümüze negatif etkiliyor. Dün açıklanan enflasyon verilerine bakıldığında enflasyonda yıllık bazda 9 aydır devam eden gerileme memnuniyet verici. Ancak, bu süreçte sanayi ve ekonomik aktivitenin devamı için özellikle ihracat tarafının canlı tutulması önem taşıyor. Küresel durgunlukla birlikte, ekonomi savaşlarının kızıştığı, belirsizliklerin arttığı bu ortamda pazarlarımızı kaybetmeden rakiplerimizle rekabet edebilir durumda olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, iş dünyasının büyük özveriyle çalıştığını belirterek, "Bu zor şartlarda üreten sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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