Gaziantep Sanayi Odası Başkanı: Depremde desteklerden yeteri kadar faydalanamadık

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 6 Şubat depreminin ekonomiye olan olumsuz etkilerinin azaltılması için verilen desteklerden Gaziantep'in yeteri kadar faydalandırılmadığını belirtti. Ünverdi, depremin ticaret üzerindeki etkilerini bölgenin diğer illeriyle aynı oranda yaşadıklarını ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 6 Şubat depreminin ekonomiye olan olumsuz etkilerinin azaltılması için verilen desteklerden Gaziantep'in yeteri kadar faydalandırılmadığını belirterek, "Gaziantep merkezde yıkım çok fazla olmasa da depremin ticaretimize olan olumsuz etkilerini bölgemizle aynı oranda yaşıyoruz" dedi.

Bugün açıklanan ve deprem bölgesindeki işletmelerin mevcut prim borçları ödemlerinin uzatılmasına yönelik alınan kararın yerinde bir karar olduğunun altını çizen Ünverdi, ancak bölgenin toparlanması adına teşvik edilmesi gerekirken aynı sorunlarla mücadele eden Gaziantep'e desteklerin kısıtlı tutulmasına anlam veremediklerini kaydetti. Ünverdi, depremin hemen ardından kredi borçları konusunda da Gaziantep'te ertelemelerin daha kısa süreli tutulduğunu ifade etti. Yaşanan yıkım karşısında yaraların sarılması, bölge insanının ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydeden Ünverdi, "Tabii ki depremden illerimiz, ilçelerimiz farklı oranlarda etkilendiler. Ancak ticari anlamda bölgemizle nerdeyse aynı oranda etkilendik. Çünkü bölge olarak aynı limanı, aynı lojistiği kullanıyoruz. Üretim ve ihracatımız aynı bölgesel şartlarda devam ediyor. İskenderun Limanı'nda çıkan yangın hepimize olumsuz yansıdı. Bu sebeple Mersin Limanı'na yöneldik ve burada yaşanan yoğunluktan aynı oranda etkileniyoruz. Dış ticaretimizde çok büyük aksamalar var ve ihracatımız maalesef geriledi. Sektörlerimizde ciddi üretim kayıpları söz konusu. Depremin tedirginliği ile beyaz yakalı ve mavi yakalı iş gücümüzde önemli kayıplar oldu. Bölgemizde yaşadığımız bu sorunların yanı sıra finansmana ulaşım ve maliyet artışları gibi ülkemiz şartlarının getirdiği farklı sorunlarla mücadele ediyoruz" dedi.

"Böyle bir ortamda destek beklerken ayrı tutulmak veya desteklerin kısıtlanmasını artık istemiyoruz" diyen Ünverdi, şunları dile getirdi:

"Son olarak, bölgemizdeki işverenlerin prim borçlarının ertelenmesinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teşekkür ediyor; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile şehrimizin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin mücbir sebep düzenlemesi çerçevesinde 29 Aralık 2023 tarihine kadar mevcut prim borçlarının ertelenmesi kararının Gaziantep'in tamamı için sağlanmasını Bakanlığımızdan talep ediyoruz." - GAZİANTEP