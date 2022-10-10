Gaziantep haberleri | 156 ülkeye ihraç yapan Gaziantep'te muhteşem defile

Gaziantep gelişmesine göre Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", muhteşem bir defile ile final yaptı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", muhteşem bir defile ile final yaptı.

Tekstil dünyasının, cemiyet hayatının ve ünlülerin yoğun ilgi gösterdiği defilede, "Dokuma", "Örme" ve "Baskı" kategorilerinde yeni geliştirilen ve finale kalmaya hak kazanan kumaşlardan oluşan 60 parçalık koleksiyon sergilendi. Ünlü Tasarımcı Aslı Filinta Demir ve Sultan Gadimbayli ile stil danışmanı Ceylan Atınç'ın danışmanlığını yaptığı defile; Tanem Sivar'ın sunuculuğunda Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nde düzenlendi. Türkiye tekstil ihracatının yüzde 21'ini tek başına gerçekleştiren, kumaşları bugün dünyanın 156 ülkesinde kullanılan Gaziantep'teki moda buluşması, Gaye Su Akyol'un konseriyle son buldu. GATHİB tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde ikinci kez organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", görkemli bir defile ile final yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM yönetim kurulu üyeleri, tekstil sektör kurulu üyeleri, GAİB Yönetim Kurulu Üyeleri, birlik ve oda başkanları ile tekstil dünyasının önemli isimleri törende hazır bulundu.

Tanem Sivar'ın sunuculuğunu üstlendiği "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" finali, Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nde gerçekleşti. Mart ayında startı verilen ve genç tasarımcıların katılımına açık yarışmada ilk iki jüri değerlendirmesini başarı ile geçen; "Dokuma", "Örme" ve "Baskı" kategorilerinden toplam 30 yarışmacının kumaş tasarımlarından üretilen 60 parçalık koleksiyon sergilendi. Finalistler, bu önemli geceye ünlü tasarımcı ve stil danışmanları Aslı Filinta Demir, Sultan Gadimbayli ve Ceylan Atınç'ın danışmanlığında hazırlandı. Final değerlendirmesi sonucu her kategorinin ilk üç derecesi belli oldu. Buna göre; 'Dokuma' kategorisinde İrem Zeynep Gültekin birinci, Elif Demirbilek ikinci, Gökhan Gökgöz üçüncü; 'Örme' kategorisinde Nigar Demirtay birinci, Gizem Yılmaz ikinci, Damla Çarkçı üçüncü, 'Baskı' kategorisinde ise Şeyma Bayram birinci, Burcu Atay ikinci, Esra Eren ise üçüncü oldu. Dereceye girenler birbirinden değerli ödüllerin sahibi oldu. Her kategoride birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçünce 50 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca, kategori birincileri Ticaret Bakanlığı desteği ile yurt dışında eğitim alma hakkı kazandı. Dereceye giren tasarımlar aynı zamanda "Faraway & Doku İş Birliğinde Kapsül Koleksiyon" olarak hazırlanıp satışa sunulacak.

"Doku Kumaş Tasarım Yarışması" finalinde bu yıl ilk defa "Tekstilde Sürdürülebilir Geleceği Tasarlamak Özel Ödülü" de verildi. "İSTİLA" temalı koleksiyon ile Elif Demirbilek ödülün sahibi oldu. "Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın kategorilerinde ilk beşe giren yarışmacılar, yurt dışındaki tekstil ve moda fuarlarını ziyaret edecekler. Bütün finalistlere de iPad Air hediye edildi.

"Bu tarz yarışmalarda düşünceler ürüne dönüyor"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında tasarım ve inovasyonun önemine dikkat çekerek, "Tasarım diyoruz, inovasyon diyoruz, Ar-Ge diyoruz, katma değerli ürün diyoruz. İşte bu düşüncelerin, fikirlerin ürüne döndüğü yer, bu tarz yarışmalar. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, böylesi yarışmaları ve çalışmaları destekliyor ve ülkemizi çok daha farklı noktalara taşıyacağına inanıyoruz. İş birliği, birlikte çalışma kültürü ve ortak aklın ödemini daha iyi görüyoruz. Böylesi projelerin, yarışmaların kaybedeni yok" dedi.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok, ülkemiz kazandı"

GAİB Koordinatör Başkanı ve aynı zamanda GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Mart 2022'de başlayan yarışma süreci hakkında bilgi verdi. Katma değeri yüksek, etkileyici kumaş tasarımlarıyla Türkiye'nin ihracatına ve marka gücüne katkı sunma hedefiyle düzenlenen yarışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Kileci, "Bu yarışmanın kaybedeni yok, kazananı çok. Sektör kazandı, genç yarışmacı arkadaşlarımız kazandı, insanlık kazandı. Biz bu şekilde ülkemizi kendi sektörümüzde bir yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Köklerimize bağlılığımızı kutluyoruz"

Gecede, Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın Stratejik Danışmanı Aslı Filinta da sahneye çıkarak hem "Tekstilde Sürdürülebilir Geleceği Tasarlamak Özel Ödülü"nü takdim etti hem de kısa bir konuşma yaptı. Filinta, "Çok kıymetli anlardayız; dünyada kolektif yaşamın ilk kez başladığı ve bugüne kadar da çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarındayız. ve biz bu gece, böyle büyülü bir ortamda derine kök salmış belleğimizi ve bu köklerimize olan bağlılığımızı kutluyoruz. Sizlerin de destekleri sayesinde varlığımızı daha ileri götürecek olan genç nesille, yolu açmaya hep birlikte niyet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Jüride önemli isimleri yer aldı"

İş ve cemiyet hayatının ilgi gösterdiği, ünlü oyuncuların davetliler arasında olduğu Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın final jürisi de dikkat çekici isimlerden oluştu. AJK Tekstil Kurucu Ortağı KUTNİA CEO'su Julide Konukoğlu'nun başkanlığını yaptığı jüride, şu isimler yer aldı: Faraway Marka Kurucusu Ayşe Boyner, TAGG Marka Kurucusu Gökay Gündoğdu, Elle Shoes Yönetim Kurulu Üyesi Suna Akar Çapan, Museforall Kurucusu Yasemin Ögün, GATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Akınal, Moda Tasarımcılar Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya, HSM Moda Tekstil Kumaş Ar-Ge ve Satın Alma Direktörü Ozan Köse, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölüm Başkanı Prof. Dr. Biret Tavman Ertuğrul, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Kemal Can, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Nesrin Önlü, Influencer ve İçerik Üreticisi Rachel Araz Kiresepi. - GAZİANTEP