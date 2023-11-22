Ford, elektrikli araçlara olan talebin azalması ve sendika işçileriyle yaptığı yeni anlaşma kapsamında batarya fabrikasını küçülteceğini açıkladı. Üretim kapasitesi ve personel sayısı azaltılacak.

Ford, elektrikli araçlara olan talebin azalması ve sendika işçileriyle yaptığı yeni anlaşma kapsamında batarya fabrikasını küçülteceğini açıkladı. ABD'de 3,5 milyar dolarlık bir yatırımla kurulan elektrikli araç batarya fabrikası, Tesla'nın üretimlerine rakip olmayı planlıyordu.

Ford elektrikli otomobil batarya fabrikasını küçültüyor

Otomobil üreticisi, BlueOval Battery Park Michigan fabrikasında üretim kapasitesini yüzde 40 oranında azaltmayı planladığını söyledi. Buna göre üretimlerin 35 GW/s'lik ilk hedeften 20 GW/s'e düşüreceğini açıkladı. Personel sayısı da 2500 kişi yerine 1700'e düşürülecek.

Konuyla ilgili konuşan bir Ford sözcüsü, Michigan tesisinin önemli değerlendirmeler sonucunda yeniden boyutlandırılacağını ifade etti. Elektrikli araç satışlarındaki düşüşü ve giderlerdeki artışı gerekçe gösteren sözcü; işçilerin ücret artışlarının önemli bir yük getirdiğini kabul etti.

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Şirketin aldığı bu karar aslında şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz ay dünya çapında elektrikli araç üretimine yönelik 12 milyar dolarlık harcamayı erteleyeceğini duyuran Ford, ABD'deki tüm batarya fabrikası üretimlerini de askıya aldı.

Ancak Ford'un uzun vadede elektrikli araç hedeflerine bağlı kalmaya devam edeceği bildirildi. Talebin beklendiği kadar hızlı artmadığını kabul eden şirket, harcamaların düzenlenmesi halinde batarya planlarını büyütmek istediğini bildirdi.

Ford hisseleri ise bu haber üzerine yüzde 2'nin üzerinde gerileyerek yıl boyunca yaşanan kaybı yüzde 13 seviyesine çıkardı. Yatırımcılar, hızla değişen otomotiv dünyasında Ford'un yeni hamlelerini yakından takip edeceklerini söyledi.

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