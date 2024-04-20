DÜZCE(İHA) – Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programınca finanse edilen Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projesinde üretim aşamasına gelindi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Düzce Üniversitesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte geliştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programınca finanse edilen Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projesinde üretime geçildi. Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Laboratuvarına kurulan model fabrika ile fındık üreticileri hasat etmiş oldukları fındıkları işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirebilecek.

Kurulan model fabrikayı yerinde inceleyen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar, model fabrika hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Model fabrikanın test çalışmalarını da inceleyen Erdoğan Bıyık, bu önemli projede Düzce Üniversitesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. DÜFAM Laboratuvarına kurulan model fabrikanın bölgedeki üreticiler için örnek bir uygulama olacağını belirten Bıyık, "Dünyanın en önemli fındık üreticisi bölgelerinden biri olan Düzce'de bu özel uygulamayı oluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Model fabrikada kabuklu fındıktan ambalajlanmış son ürüne kadar olan aşamalar titizlikle yapılabiliyor. Bu uygulama ile üreticiler kendi işlerinin patronu olabilecek ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayabileceklerdir. Test çalışmaları tamamlandığında inşallah önümüzdeki günlerde model fabrikamızın açılışını da gerçekleştireceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE