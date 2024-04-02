YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Filistin Başbakanı, İsrail'e baskı yapmak için arabulucularla görüşmelere başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in kesinti yaptığı vergileri almak için uluslararası arabulucularla Tel Aviv'e baskı yapmaya başladıklarını söyledi.

Yeni hükümetin ilk toplantısında konuşan Mustafa, "Finansal istikrar, hükümetimizin öncelikleri arasında yer alıyor ve halkımızın yaşadığı mali sıkıntıyı anlıyoruz. Hükümet, arabulucularla birlikte, kesilen vergi fonlarının alınması için İsrail'e baskı yapmaya başladı ve bunların geri alınması önceliğimizdir." dedi.

Hükümetin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını desteklemek için yerel ve uluslararası kurumlardan oluşan en büyük koalisyonu kurmaya çalıştığına dikkat çeken Mustafa, Gazze sakinlerinin acılarını dindirmek ve yeniden imar da dahil ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çaba sarf ettiklerini söyledi.

Mustafa, "Şifa Hastanesi'ndeki saldırılar da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı ve işlediği suçları ve Batı Şeria'da gerginliği tırmandıran eylemlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinli Başbakan, soykırıma son verilmesi ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in kesinti yaptığı vergi gelirleri

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı vergileri, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkardı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetti.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 220 milyon dolar ödeme yapıyor.

Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarda kesinti yaptığı ödemeyi kabul etmeyip İsrail'e iade etti. Gazze'ye tahsis edilen miktarın ise yaklaşık 75 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

İsrail'in, vergilerden yaptığı toplam kesinti ise ayda en az yaklaşık 135 milyon doları buluyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Filistin Tel Aviv Hükümet İsrail Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Organize İşler oyuncuları! Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hangi kanalda? Konusu nedir, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 ne zaman, hangi çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5. Dalga konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga nerede çekildi, hangi ülke yapımı? 5. Dalga ne zaman çıktı? Uçuş Planı filmi konusu nedir? Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler! Uçuş Planı filmine ilişkin detaylar 3 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı? Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İstanbul Gayrettepe'deki patlamada kaç ölü var? Patlamanın sebebi ne? Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı mı? Van'da neler oluyor, olay çıktı mı? 2024 Yerel Seçim CHP kaç il aldı, hangi belediye başkanlıklarına kazandı? CHP ne kadar oy aldı?
title