Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla adliyede! Ayşe Barım soruşturmasında ifade veriyor

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Faruk Çelik: 'Yusufeli Barajı'nın yapımını istemezükçüler 5 yıl geciktirdi'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yusufeli Barajı'nın yapımının karşıt görüşler nedeniyle 5 yıl geciktiğini ve bu durumun Türkiye ekonomisine büyük kayıplar yaşattığını belirtti. Barajın sayesinde yıllık 6 milyar lira gelir elde edildiğini vurguladı.

Faruk Çelik : "İstemezükçüler Yusufeli Barajının yapımını 5 yıl geciktirdi"

Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik :

"Yusufeli Barajı 5 yıl önce devreye konulduğu zaman 1 yıl içerisinde 6 milyar liralık getirisi varsa yıllarla değerlendirdiğiniz zaman kayıp kolayca ortaya çıkar"

ARTVİN - Geçmişte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yusufeli Barajının yapılmasına engel olmak isteyen istemezükçüler nedeniyle yapımının 5 yıl geciktiğini ve ülkenin büyük ekonomik kayba uğratıldığını söyledi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için hayata geçirilen Yusufeli Barajı ülke ekonomisine yılda 6 milyar lira katkı sağlıyor. 2022 yılında su tutma işleminin ardından 2023 yılında yapılan testler sonrası elektrik üretimine başlayan Yusufeli Barajı CHP'nin geçmişte yapımına itirazları neticesinde 5 yıl geç tamamlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yusufeli Barajı'nın yapılmasına karşı çıkan grupların, barajın inşaatının 5 yıl gecikmesine yol açtığını belirterek bu durumun Türkiye'nin enerji üretimine ve ekonomisine önemli bir kayıp yaşattığını ifade etti. Çelik, "Yusufeli Barajı Türkiye'deki barajların en önemlisi diyebiliriz. Kendi kategorisinde Türkiye'de birinci, dünyada 5. barajlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönem içerisinde 2 milyar 180 milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda da yaklaşık 1.9 milyar kilovat saat enerji üretimi devam edecek. Bugüne kadar gerçekleşen üretimin parasal değeri 6 milyar TL'dir. Bu da son derece merkezi bütçeye önemli bir katkıdır. Çoruh üzerinde bir çok baraj var; Borçka, Muratlı, Deriner, Artvin gibi. Bu yönüyle de Artvin'e enerji başkenti demek doğru olur diye düşünüyorum. Yusufeli Barajı ülkemizdeki Hidroelektrik santrallerinin yüzde 3,5'ğüna tekabül ediyor. Çoruh havzasındaki barajlar ise, Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinin ürettiği enerjinin yüzde 10'u. Çok önemli rakamlar bunlar. Bu istemezükçüler vardır; Türkiye'de her olumlu projeye karşı çıkarlar. Burada da baraj inşaatlarının gecikmesine vesile oldular. Kendileri bir şey kazanmadı ülke bir şey kazanmadı, Artvin bir şey kazanmadı ama bu karşı olmak için karşı olmak anlayışı maalesef Türkiye'de ortadan kaldırılamadı. Demokratik hakların suiistimal edilmesi şeklinde değerlendirmemiz daha doğru olur. Yusufeli Barajı 5 yıl önce devreye konulduğu zaman 1 yıl içerisinde 6 milyar liralık getirisi varsa yıllarla değerlendirdiğiniz zaman kayıp kolayca ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Faruk Çelik: 'Yusufeli Barajı'nın yapımını istemezükçüler 5 yıl geciktirdi'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Ekonomi
img

Okan Bayülgen'den olay yaratacak 'zenginlik' çıkışı
img

Para yüzünden kan aktı! Damat, kayınpederini sırtından bıçakladı
img

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı
Aziz Yıldırım Caner Erkin'in üzerini çizdi

Aziz Yıldırım Caner'in üzerini çizdi
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Bahçeli'nin çağrısını duyunca elimdeki çatalı düşürdüm

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"

Son Dakika Haberleri

Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı? Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? 15 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL? Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.