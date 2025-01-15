Faruk Çelik: 'Yusufeli Barajı'nın yapımını istemezükçüler 5 yıl geciktirdi'

Faruk Çelik : "İstemezükçüler Yusufeli Barajının yapımını 5 yıl geciktirdi"

Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik :

"Yusufeli Barajı 5 yıl önce devreye konulduğu zaman 1 yıl içerisinde 6 milyar liralık getirisi varsa yıllarla değerlendirdiğiniz zaman kayıp kolayca ortaya çıkar"

ARTVİN - Geçmişte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yusufeli Barajının yapılmasına engel olmak isteyen istemezükçüler nedeniyle yapımının 5 yıl geciktiğini ve ülkenin büyük ekonomik kayba uğratıldığını söyledi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için hayata geçirilen Yusufeli Barajı ülke ekonomisine yılda 6 milyar lira katkı sağlıyor. 2022 yılında su tutma işleminin ardından 2023 yılında yapılan testler sonrası elektrik üretimine başlayan Yusufeli Barajı CHP'nin geçmişte yapımına itirazları neticesinde 5 yıl geç tamamlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yusufeli Barajı'nın yapılmasına karşı çıkan grupların, barajın inşaatının 5 yıl gecikmesine yol açtığını belirterek bu durumun Türkiye'nin enerji üretimine ve ekonomisine önemli bir kayıp yaşattığını ifade etti. Çelik, "Yusufeli Barajı Türkiye'deki barajların en önemlisi diyebiliriz. Kendi kategorisinde Türkiye'de birinci, dünyada 5. barajlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönem içerisinde 2 milyar 180 milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda da yaklaşık 1.9 milyar kilovat saat enerji üretimi devam edecek. Bugüne kadar gerçekleşen üretimin parasal değeri 6 milyar TL'dir. Bu da son derece merkezi bütçeye önemli bir katkıdır. Çoruh üzerinde bir çok baraj var; Borçka, Muratlı, Deriner, Artvin gibi. Bu yönüyle de Artvin'e enerji başkenti demek doğru olur diye düşünüyorum. Yusufeli Barajı ülkemizdeki Hidroelektrik santrallerinin yüzde 3,5'ğüna tekabül ediyor. Çoruh havzasındaki barajlar ise, Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinin ürettiği enerjinin yüzde 10'u. Çok önemli rakamlar bunlar. Bu istemezükçüler vardır; Türkiye'de her olumlu projeye karşı çıkarlar. Burada da baraj inşaatlarının gecikmesine vesile oldular. Kendileri bir şey kazanmadı ülke bir şey kazanmadı, Artvin bir şey kazanmadı ama bu karşı olmak için karşı olmak anlayışı maalesef Türkiye'de ortadan kaldırılamadı. Demokratik hakların suiistimal edilmesi şeklinde değerlendirmemiz daha doğru olur. Yusufeli Barajı 5 yıl önce devreye konulduğu zaman 1 yıl içerisinde 6 milyar liralık getirisi varsa yıllarla değerlendirdiğiniz zaman kayıp kolayca ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.