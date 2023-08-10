ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Kesikbaş, yeni göreviyle ilgili olarak TOBB ve KOBİ A.Ş.'nin potansiyeli ile KOBİ'lerin büyümesi ve gelişimi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teveccühü ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. TOBB ve KOBİ A.Ş.'nin potansiyeli ile KOBİ'lerin büyümesi ve gelişimi için çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1999 yılında KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olup, 2004 yılı Ekim ayından itibaren de aktif olarak girişim sermayesi alanında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda kurulan şirketin amacı, gelişme potansiyeli yüksek olan ve kaynak ihtiyacı içinde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümeleri için gerekli olan sermaye ihtiyacını ve stratejik desteği temin ederek firmaların gelişmelerine katkıda bulunmayı sağlamaktır. - ESKİŞEHİR