Eskişehir haber! Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında partililerle buluştu Açıklaması

Eskişehir haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşallah bugün Ukrayna'daki görüşmeler sonucunda da en kısa zamanda burada bir barışın sağlanması, onu da Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde sağlanması en büyük dileğimiz. İnşallah en kısa zamanda bu savaş bitecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşallah bugün Ukrayna'daki görüşmeler sonucunda da en kısa zamanda burada bir barışın sağlanması, onu da Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde sağlanması en büyük dileğimiz. İnşallah en kısa zamanda bu savaş bitecek." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 100 yıla sığacak işleri 20 yıla sığdırıp bitirmiş bir AK Parti hükümetleri dönemi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki temaslarına değinen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bakın 'bu dünya lideri' demek, 'lider' demek böyle bir şey arkadaşlar. Dünya barışını sağlamak için savaşın bütün aktörleriyle birebir görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Hakikaten Allah ona sağlık, uzun ömür versin. Türkiye'ye yetmiyor, bütün dünyayı yönetiyor. O yüzden hakikaten biz Cumhurbaşkanı'mızla gurur duyuyoruz. O, Türkiye için hakikaten büyük bir fırsat ve bu 20 yılda ülkemiz için yapılanlar onun liderliğinde, onun ekibinin ortaya çıkardığı işler bütün dünya tarafından yakından takip edilmekte ve bugün dünyada eğer bir yerde barış olacaksa dünyada bir yerde bir kriz varsa Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye'nin görüşleri birinci derecede dikkate alınıyor ve bu görüşler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iletişim gücü ve onun görüşmeleriyle bu sorunlar çözülmeye çalışıyor. İnşallah bugün Ukrayna'daki görüşmeler sonucunda da en kısa zamanda burada bir barışın sağlanması, onu da Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde sağlanması en büyük dileğimiz. İnşallah en kısa zamanda bu savaş bitecek."

"Trafik kazaları yüzde 80 azaldı"

Bakan Karaismailoğlu, son 20 yıldır Bakanlığının 183 milyar dolarlık yatırım yaptığını aktararak, gerçekleştirilen projelerle yılda 7 milyar saat tasarruf sağlandığını vurguladı.

Kısalan yollarla 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, "28 bin 600 kilometreye çıkmış olan bölünmüş yollar sayesinde kazanılmış olan güvenli, konforlu yollar sayesinde trafik kazaları tam yüzde 80 azaldı. Her yıl tam 9 bin 500 can kurtarıyoruz, bu güvenli, konforlu yollar sayesinde. Artık, kelle koltukta gidilen yollar keyfe dönüştü. Herkes rahatlıkla yola çıkıyor. İstediği yere kısa zamanda gidiyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, muhalefetlerin iktidarlar kadar demokrasilerde önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Vatana, millete hizmet yolunda muhalefet iktidarları teşvik eder. Bu yönde eleştirir. Vatana, millete hizmet konusunda daha büyük teşvik edici olur ama maalesef ülkemizde hiçbir çözüm üretmeyen hiçbir fikir üretmeyen bir muhalefet ve yalanlarıyla dedikodularıyla maalesef yapılan hizmetleri de karalamaya çalışan bir muhalefet var. Bu da bizim kaderimiz. Buna da katlanacağız ama hiçbir zaman çalışmamızdan, vatanımıza, milletimize çalışmamızdan ödün vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz."

Demir yollarına son yıllarda önem verdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, demir yolu sektörünün çok önemli ve yüksek teknoloji gerektiren bir iş olduğunu kaydetti.

Yerli ve milli teknolojiyle demir yolu yatırımlarının devam edeceğini belirten Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"Biliyorsunuz ülkemiz hızlı trenle daha yeni tanıştı. Eskişehir de bunun tam ortasında ve en iyi şekilde, en çok şekilde Eskişehir'i kullanıyor demir yolumuz. İnşallah buradaki bu kaliteli, güvenli, demir yolu keyfine nasıl Eskişehir'i yaşatmışsak, 2053 planlarımızda da bu konforu, bu güvenliği Türkiye'nin 52 şehrine de 2053 yılına kadar yaşatacağız. Şu anda tam 4 bin 500 kilometrelik demir yolu hattında şu an yapım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki 2 yılın sonunda Gaziantep'ten trene binen bir vatandaşımıza kesintisiz olarak demir yoluyla Konya, Ankara, Eskişehir'den İstanbul'a hatta oradan Edirne Kapıkule'den Avrupa'ya kadar seyahat etme imkanı sağlayacağız. Bu yolda da önemli çalışmalarımız var, çalışmalarımız devam ediyor. Demir yolu, karbon emisyonunun sıfırlanması, karbon nötr anlaşmalarımız doğrultusunda en önemli yatırımlarımızdan bir tanesi. Özellikle fosil yakıtlı türevlerinden uzaklaşmak için de demir yolu yatırımlarımıza önem veriyoruz. Lojistik maliyetlerin azaltılması için de demir yolları çok önemli. Limanların OSB'lerin demir yollarına bağlanması bunlar önceliklerimiz arasında olan en önemli işlerimizden bir tanesi."

"Uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2 uydusunun uzaya fırlatıldığını anımsatarak, yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.

TÜRKSAT 6A uydusunun Ankara'da üretim süreçlerinin devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, "2023 yılı TÜRKSAT 6A için uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 10 ülkeden bir tanesi olacağız. Biz diyoruz ya 'Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz.' Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı arttırarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yatırımları sonucunda bu kadar genişleyen, büyüyen demir yollarında demir yolu araçları ve ekipmanlarının da önemli olduğunu belirterek, yerli, milli demir yolu ekipmanları ve araçları üretilmeye başlandığını vurguladı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir'deki fabrikasının kıymetli olduğuna değinen Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Özellikle hızlı trenler, metrolar, tramvaylar konusunda da önemli çalışmalar var. Özellikle Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ fabrikamızda lokomotifler, vagonlar... Hatta bugün çok özel bir aracın demir yolu trafiğine katılması törenini yaptık. Dünyadaki ender araçlardan bir tanesi demir yolu yangın söndürme aracı. Tamamen Eskişehir'de yerli ve milli olarak üretildi ve demir yolu filosuna katıldı. E-5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi'nin de Eskişehir'de üretim çalışmaları devam ediyor. Gelişen, büyüyen demir yolunun ihtiyacı olan demir yolu araçları ve bunların ekipmanlarını yerli ve milli ağırlıklı olarak üretme hedefimiz var. O hedef doğrultusunda da bunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2035 yılına kadar yılına kadar yaptığımız planlamalarda demir yolu araçlarında tam 40 milyar avroluk bir pazar var Türkiye için. Bunun ihracat kısmını da katarsanız bu çok daha büyüyecektir. Eskişehir'deki fabrika da bizim için olmazsa olmazdır. Bu fabrikamız bundan sonra da büyüyerek Türkiye'nin demir yolları sektörüne araç üreten ve araçların ekipmanlarında yine bakım onarımları yapan, hem üretim hem ihracatını yapan, teknolojisini geliştiren Ar-Ge merkezleriyle birlikte burası hakikaten Eskişehir TÜRASAŞ Fabrikası bizim için çok kıymetli."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Eskişehir'de yapımı devam eden kara yollarının şantiyelerine uğradığını hatırlatarak, "Seyitgazi-Kırka yolu, Eskişehir'in beklediği en önemli işlerden bir tanesi. Onun da öneminin farkındayız arkadaşlar. Hiç endişeniz olmasın. Bu yıl içerisinde ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız inşallah. Oradaki kazaları da ortadan kaldıracağız. Bundan hiçbir endişeniz olmasın." dedi.

Projeleri planlarken doğru finans yöntemleri seçmek gerektiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Doğru finans yöntemleri seçtiğinizde bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük projeleri bitirip hayata kazandırıyorsunuz. Yani bir tarafta Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en yüksek maliyetli ve en yüksek teknoloji gerektiren bir projesini 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirirken, Anadolu'da da bölgesi için en kıymetli işleri de aynı anda bitirmiş olduk. Bir tarafta Çanakkale Köprüsü, bir tarafta Rize Artvin Havalimanı, bir tarafta Kömürhan Köprüsü... Bunları aynı anda bitirebiliyoruz ama bunlar bütçesel olarak doğru finans yöntemleri seçtiğinizde bunları aynı zamanda ve en kısa zamanda bitirebiliyorsunuz. Bakın Bolu Dağı Tüneli efsanesi vardı yıllarca. Tam 17 yıl bitirilememiş bir proje.

Bakın bu anlattığım Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi projelerin yanında son derece basit olan bir projeyi 17 yılda bitiremeyen bir Türkiye vardı. Niye bitirilemedi? Çünkü doğru finans yöntemleri seçilmemiş, doğru ve yerli müteahhitlerin olmadığı bir dönem, yabancı mühendislik çözümleriyle uğraşılan bir dönem, paralarımızı yatırmışız ama ortada iş de yok ama bugüne geldiğimizde bakın bu kadar kıymetli büyük projeleri 3-4 yıl gibi bir zamanda bitiren bir ülke. Bolu Dağı Tüneli'nin sadece10 yıl gecikmesinin Türkiye ekonomisine zararı tam 400 milyon dolardır. Çanakkale Köprüsü'nün sadece 1,5 yıl erken bitirmesinin Türkiye ekonomisine katkısı tam 600 milyon avro. Arife günü Osmangazi Köprüsü'nden tam 80 bin araç geçti. Ulaşımın önündeki bütün sıkıntıları ortadan kaldırdığımız için 26 milyon aracın Türkiye genelinde rahatlıkla hareket ettiğini görüyoruz."

"Milletimizin gönlüne girmek için her yolu deneyeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, şunları bildirdi:

"Bu 20 yıldır yaptıklarımızın, bu ülkemizin kazandığı faydaları yerinde doğru olarak kullanmak, onlara sahip çıkmak ve bunların daha iyisini yapmak için el birliğiyle 2023 seçimlerinde güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde atlatmamız bizim en önemli görevimiz. O yüzden bıkmadan, usanmadan milletimizin gönlüne girmek için her yolu deneyeceğiz. Bunları hep anlatacağız. Karşımızdaki beceriksizlerin de ne kadar beceriksiz olduğunu, liyakatsiz olduklarını da vatandaşımıza, milletimize anlatacağız. Sadece Eskişehir'de değil, bunların beceriksizliklerini İstanbul'da, İzmir'de de görüyoruz. Maalesef bunların işle, vatandaşın derdiyle dertleri yok. Aynı 6'lı masada olduğu gibi... 6'lı masa, altındakilerle birlikte 7'li masa diyebilirsiniz. Ülkenin geleceği ve ülkenin önüne çıkabilecek sorunlarla ilgili bir tane çözümleri işte ağzından duydunuz mu? Bütün dertleri kendi gelecekleri, kendi ikballeri, onu konuşuyorlar."

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da Bakan Karaismailoğlu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile partililer hazır bulundu.