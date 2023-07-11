Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB Altyapı İhalesi Tamamlandı

Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı ihalesi 280 milyon lira bedelle tamamlandı. İhale sonucunda inşaatı yapacak firma belirlendi. Karabük'ün ekonomik kalkınmasına büyük ivme kazandırması ve istihdam sorununu çözmesi beklenen Eskipazar OSB'nin altyapı ihalesi hayırlı olsun.

Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) altyapı ihalesinin 280 milyon lira bedelle yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ihalenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünde tamamlandığı ve inşaatı yapacak firmanın belirlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Fuat Gürel, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB'nin Karabük'e, Eskipazar'a, Türkiye'ye ve sanayiciye hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç tarafından yapılan açıklamada da Eskipazar OSB'nin Karabük'ün ekonomik kalkınmasına büyük ivme kazandıracağı ve istihdam sorununu çözeceği kaydedildi.

OSB'nin, yol, yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon, elektrik altyapı şebekesi inşaatlarından oluşan altyapı yapım işinin ihalesi bugün yapıldığını hatırlatan Şahin ve Keskinkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İhaleyi 280 milyon lira bedelle bir firma aldı. Karabük'ün istihdamı, kalkınması, büyümesi ve refahı için çok önemli gördüğümüz sanayi bölgemizin bir an önce hizmete girmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreci de çok yakından takip edeceğiz. Şu an 62 firmaya ön tahsis yapılmış durumda. İkinci bir KARDEMİR olarak gördüğümüz Eskipazar OSB'nin altyapı ihalesi hayırlı olsun."