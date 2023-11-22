Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu İlçesinde 82 işçinin istihdamına yönelik protokol imza törenine katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu İlçesinde 82 işçinin istihdamına yönelik düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Oltu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı için Oltu'ya giden Vali Çiftçi, OSB'de faaliyet yürüten Mithatoğulları Sentetik Dokuma Fabrikasında incelemelerde bulunarak, İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ilgili firma arasında 82 işçinin istihdamına yönelik düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Vali Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen OSB yönetim kurulu toplantısında; altyapı çalışmaları, yol ve kavşak düzenlemeleri ile personel istihdamı gibi başlıklar görüşüldü. Yönetim kurulu toplantısının ardından İŞKUR ile firma yetkilileri arasında, fabrikanın işgücünün temini ve ilköğretim mezunlarının konfeksiyon bölümünde istihdamına yönelik gerçekleştirilen protokol imza törenine geçildi. Törende istihdam garantili meslek eğitim kurslarının ve işbaşı eğitim programlarının önemine değinen Vali Çiftçi şunları söyledi:

"Sanayi ve Ticaret Odamızın müracaatı üzerine, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzle bir protokol imzalanmak suretiyle buradaki istihdam süreci başlamış oldu. İlk başta 350 kişiyle başlayan eğitim programları, 273 kişinin istihdamıyla beraber sonuçlanmış oldu. Ardından Erzurum Teknik Üniversitemizin tekrar devreye girmesiyle, torba ve çuval dikme makine işçiliği eğitimi alan 56 kişi ve İşbaşı Eğitim Programından yararlanan 26 kişi konfeksiyon işçisi olarak bugün işbaşı yaptı. Yeni bir ekip tekrar eğitim alacak ve onlar da İnşallah 6 aylık sürecin sonucunda kursu bitirecekler ve burada istihdam garantili olarak işlerine devam edecekler."

"Emeği geçen ve katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Vali Çiftçi, yatırımın bölge ekonomisi açısından oldukça kıymetli olduğuna dikkat çekerek Mithatoğulları ailesine teşekkür etti. Vali Çiftçi, şunları ekledi: "Başta bu yatırımı yapan Mithatoğulları ailesine teşekkür ediyorum. Babalarına da rahmet diliyorum. Bu ismi babalarından aldılar ve O'nun vasiyetini yerine getiriyorlar. Bu bölgede güzel bir yatırım yaptılar. Yatırımlarının devamını diliyorum. Ticaret ve Sanayi Odamıza, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin ve Oltu Belediyemizin Sanayi Bölgemizin altyapı çalışmalarında önemli katkıları olduğunu görüyorum. Bütün emeği geçen, katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitimini tamamlayarak burada çalışan işçi kardeşlerimizin hepsine hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bu müesseseye de hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. İlimizin istihdam konusundaki sıkıntılarını bilen birisi olarak, bu tür müesseselerin hem yaşatılması hem de sayılarının artırılması gerekiyor."

İmza törenine; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşci, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Yetim, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Bilim Sanayi İl Müdürü Mustafa Küçükler, Oltu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca ve Mithatoğulları Sentetik Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güzel katıldı. - ERZURUM