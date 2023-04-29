Erzurum patentte ilk sırada

TÜRKPATENT Mart ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da mart ayında 3, bu yılın Ocak-Mart ayları düzeyinde ise 6 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında Malatya ile birlikte 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20'inci sırada yer aldı.

Mart Ayı Bölgesel Sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT Mart ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 3, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 4, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 19 başvuru kaydedildi. Erzurum'un Mart ayı bölge patent başvuru payı yüzde 15,78 oldu.

Ocak - Mart Dönemi Bölgesel Sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Mart döneminde Erzurum'dan 6, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 8, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 19, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 38 başvuru kaydedildi. Erzurum'un 3 aylık ölçütte bölge patent başvuru payı yüzde 15,7 olarak kaydedildi.

Bölge İlleri Patent

TÜRKPATENT verilerine göre; bu yılın ilk üç ayında Ağrı'dan 2, Bingöl'den 3, Erzincan'dan 2, Erzurum'dan 6, Kars'tan 1, Malatya'dan 6, Van'dan 4, Iğdır'dan ise 5, Tunceli'den 1 patent başvurusu yapıldı.

Erzurum Patentte 28'inci Sırada

Erzurum 3 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 20'inci oldu. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Trabzon, Muğla, Tekirdağ, Diyarbakır, Adana, Aydın, Isparta, Manisa, Karabük, Balıkesir, Denizli, Samsun, Afyon, Elazığ, Zonguldak, Bolu, Gümüşhane, Düzce, Çorum, Erzurum olarak bildirildi. - ERZURUM