Erzurum'da Ağustos Ayında 1.7 Milyar TL Tutara 11 Bin 14 Çek Ödendi

TBB 2023 Ağustos dönemi İbrazında Ödenen Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı sonuçlarına göre, Erzurum'da Ağustos ayında 1.7 milyar TL tutarında 11 bin 14 çek ödemesi gerçekleştirildi. Erzurum, ödenen çek sayısında bölge illeri içinde 2. sırayı aldı.

TBB 2023 Ağustos dönemi İbrazında Ödenen Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Ağustos ayında 1.7 milyar TL tutarında 11 bin 14, yılın 8 ayında ise 11 milyar 131 milyon TL tutarında 85 bin 109 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısında 2'inci sırayı aldı.

Erzurum Çek Sayısı Aylık Dağılım

TBB verilerine göre Erzurum'da bu yılın ocak ayında 14 bin 280, Şubatta 9 bin 90, Martta 9 bin 808, Nisanda 4 bin 464, Mayısta 15 bin 333, Haziranda 4 bin 579, Temmuzda 16 bin 541, Ağustosta 11 bin 14 çek zamanında ödendi.

Erzurum Çek Tutarı Aylık Dağılım

Erzurum'da ödenen çek tutarı ise ocak ayında 1.5 milyar, Şubatta 1.0 milyar, Martta 1.1 milyar, Nisan'da 689.0 milyon, Mayısta 1.8 milyar, Haziranda 778.5 milyon, Temmuzda 2.2 milyar, Ağustosta 1.7 milyar TL olarak bildirildi.

2023 Ağustos Ayı Bölgesel Çek Sayısı Dağılımı

TBB İbrazında ödenen çek sayısı verilerine göre Ağustos ayında Erzurum'da 11 bin 14, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 14 bin 678, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 26 bin 303, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 71 bin 58 çek zamanında ödendi.

2023 Ağustos Ayı Bölgesel Çek Tutarı Dağılımı

TBB verileri kaydında DOSİAD Araştırma Merkezi hesaplamalarına göre, Ağustos 2023 döneminde ödenen çek değerleri Erzurum'da 1,7 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 2 milyar 256 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 3,6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 12 milyar 954 milyon TL olarak kaydedildi.

Ocak - Ağustos Dönemi Çek Sayısı Bölgesel Veriler

TBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizde, bu yılın 8 aylık döneminde Erzurum'da 85 bin 109, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 111 bin 762, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 196 bin 387, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 527 bin 12 çekin ibrazında ödendiği bildirildi.

Ocak - Ağustos Dönemi Çek Tutarı Bölgesel Veriler

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, bu yılın 8 aylık döneminde Erzurum'da 11 milyar 131 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 14 milyar 115 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 22 milyar 487 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 74 milyar 585 milyon TL tutarında çek ödemesi gerçekleşti.

Erzurum'un Payı

TBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalarına göre, Ocak - Ağustos 2023 döneminde Erzurum'da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 76,15, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 43,33, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 16,14'lük pay edindi

Çek Sayısı Bölge İlleri Dağılımı

Erzurum zamanında ödenen çek sayısı bakımından bölge illeri içinde Van'ın ardından 2'inci sırayı aldı. Süreçte Van'da 96 bin 687, Erzurum'da 85 bin 109, Malatya'da 51 bin 605, Elazığ'da 75 bin 156, Ağrı'da 36 bin 497, Bitlis'te 32 bin 533, Muş'ta 33 bin 259, Bingöl'de 21 bin 398, Erzincan'da 21 bin 41, Kars'ta 22 bin 193, Hakkari'de 20 bin 394, Iğdır'da 18 bin 417, Ardahan'da 7 bin 518, Tunceli'de 5 bin 205 çek ibrazında ödendi. - ERZURUM