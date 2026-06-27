Tercan Baraj Gölü'nde yetiştirilen alabalıklar ihracata uzanıyor

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki su ürünleri tesislerinde yetiştirilen alabalıklar, Karadeniz somonuna dönüştürülmek üzere Trabzon ve Elazığ'a gönderilirken, işlenen balıklar başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Tuzla Çayı üzerinde faaliyet gösteren Tercan Su Ürünleri Tesisi'nde üretim aralıksız devam ediyor. Tesiste yetiştirilen alabalıklar belirli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz somonu olarak yetiştirilmek üzere Trabzon ve Elazığ'daki işletmelere sevk ediliyor.

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan işletme sahibi Şükrü Adam, her gün gün doğmadan tesisin yolunu tuttuğunu belirterek, üretim sürecinin büyük emek gerektirdiğini söyledi.

Sabah saatlerinde balıkların yemlendiğini, günün geri kalanında ise ağların temizlenmesi ve bakım çalışmalarının yapıldığını ifade eden Adam, tesislerinin 50 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Yetiştirdikleri yaklaşık 220 bin balığı 250-300 gram ağırlığa ulaştırdıktan sonra Trabzon ve Elazığ'a gönderdiklerini anlatan Adam, "Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz." dedi.

Tercan Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren işletmelerde her yıl yaklaşık 3 milyon somon balığı yetiştiriliyor. İşlenen balıklar, başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı