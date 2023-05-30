Erdoğan'dan iş insanlarına çağrı: Felaket tellallarına prim vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanlarının, Türk ekonomisiyle ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemesini istedi.

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleleri'nde "TOBB 79. Genel Kurulu" kapsamında düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle altın değerinde bir 5 sene daha kazandığını belirten Erdoğan, havalimanından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelene kadar caddelerde oluşan görüntünün unutulacak bir tablo olmadığını söyledi.

"Milletimin böyle bir tabloyu hazırlaması, böyle bir tabloyu ortaya koyması, burada duadan başka bize düşen bir şey yok. ya Rab, beni bu milletin bir evladı olarak yarattığın için sana sonsuz hamdüsenalar olsun" diyen Erdoğan, yüklerinin ağırlığının farkında olduklarını, gelecek 5 yılı da dolu dolu değerlendireceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizler de gördünüz. Seçim dönemi boyunca söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı. Bugüne kadar yapmadıkları, yapamadıkları ne tür yalanlar varsa bunların hepsini söylediler. Sizler zaten iş adamları olarak neyin yapılabileceğini, neyin yapılamayacağını gayet iyi bilenlersiniz. Ama öyle yalanlar, öyle yalanlar ortaya konuldu ki hakikaten, tabii ki insanoğlu bu tür şeyler karşısında 'Ya yapar mı? Acaba böyle bir şeyi gerçekleştirir mi?' sorusunu kendine soruyor. Ama karşısındakinin sırtında yumurta küfesi yok. Rahat rahat atabiliyor. Rahat rahat söyleyebiliyor. Önemli olan ne? 'Ha şu seçimi bir atlatalım hele'. ya bugüne kadar yaptıklarınız ortada. Ne yaptınız? 10'u aşkın büyükşehir belediye başkanınız var. Bu belediye başkanlarınız İstanbul'da ne yaptı? Ankara'da ne yaptı? İzmir'de ne yaptı? Şunları bir ispatlayın ya. 'Şunu da yaptık' deyin. Yani yaptıklarını söylemiyorlar maalesef. Ama ben İstanbul'da yaşıyorum, Ankara'da yaşıyorum. İzmir'i devamlı takip ediyorum, görüyorum."

"Bunlar, kendi hezimetlerine milleti de ortak etmek isteyen zavallılar"

29 Mayıs itibarıyla milletin bankadan para çekemeyeceğini iddia edenlerin, döviz kuru ve sebze fiyatlarının uçacağı hezeyanına kadar "tüm tuşlara bastığını" vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne oldu? İşte dün 29 Mayıs'tı. Ne oldu, bankalar filan falan hepsi kapandı mı? Hepsi artık kasaları masaları filan falan boşalttılar mı? Ne oldu? Hepsi yalan. Ama işte biliyorsunuz, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Artık yatsıyı filan geride bıraktık. Millete ve iş dünyasına korku salmak adına piyasa spekülasyonu dahil her türlü çirkefliği sergilediler. Sırf üç beş oy daha fazla alabilmek için siyasi tarihimizin en rezil kampanyasını yürüttüler. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar. Bu ülkenin ekonomisini, bunlar Londra tefecilerine teslim edeceklerdi, edemediler. İş dünyamızı ürkütmeyi, panikletmeyi başaramadılar. İnşallah bundan sonra da bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Sizlerden, ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisiyle ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum. Bu işleri en iyi sizler biliyorsunuz. Bunlar kendi hezimetlerine milleti de ortak etmek isteyen zavallılardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlara aldırmadan, 21 yıldır olduğu gibi yine işlerine bakarak kendi gündemlerine odaklanacaklarını ve ellerindeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya çalışacaklarını belirtti.

Yeni pazarlar, yeni müşteriler bulmanın peşinde koşacaklarını dile getiren Erdoğan, "Gerek ülkemize yatırımlar çekecek gerekse o ülkelerde bizler yatırımlara gireceğiz. Daha fazla üretecek, daha fazla ihracat yapacağız. ve bu konuda 5 ilkemiz var. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Bunu ülkemiz başarır mı? Başarır ve başaracağız. İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam oluşturacağız. Türkiye'nin yumuşak gücünü, Türkiye'nin artan itibarını ekonomik olarak da fırsata dönüştürmeye gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, kendine güveneni asla yarı yolda bırakmayacak"

Erdoğan, devletine ve hükümetine güvenen hiç kimsenin 21 yıldır mağdur olmadığını, ülkenin potansiyeline inanan hiç kimsenin pişmanlık yaşamadığını, bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin, iş insanıyla, işçisiyle, çiftçisiyle, üreticisiyle, depremzedesiyle, mazlum ve mağduruyla kendine güveneni asla yarı yolda bırakmayacağını vurguladı.

İş insanlarından yatırımlarını daha da arttırmalarını, Türkiye vizyonunun inşasına omuz vermelerini isteyen Erdoğan, Hizmet Şeref Belgesi almaya hak kazanan delegeleri tebrik etti.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, 35 yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeliği yapan Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu ile 38 yıl genel sekreterlik yapan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Murat Sakar'a hizmet şeref belgesi verildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.

(Bitti)