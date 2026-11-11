EPDK Başkanı Yılmaz, emisyon ticaretinde Türkiye'nin hazır olduğunu söyledi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin emisyon ticaretinde önemli bir merkez haline gelmesi için gerekli düzenlemeleri yaptığını ve teknolojik altyapı çalışmalarını ilgili kurumlarla sürdürdüğünü belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin küresel iklim hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

COP31'in Antalya'da düzenlenmesinin Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini belirten Yılmaz, konferansın farklı ülkelerden temsilcilerin deneyimlerini paylaşmasına ve ortak çözümler geliştirmesine olanak sağladığını dile getirdi.

Mustafa Yılmaz, EPDK'nin Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşması kapsamında önemli sorumluluklar üstlendiğine işaret ederek, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve emisyon ticaretinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Türkiye'nin elektrik ve doğal gaz piyasalarında edindiği tecrübeyi emisyon ticaretine de taşıyacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Emisyon ticaretinin düzenlenmesi bağlamında EPDK olarak sorumluluklarımız vardı. Bunların hepsini yerine getirdik, gerekli düzenlemeleri yaptık. Elektrik ve doğal gaz piyasalarında edindiğimiz tecrübelerimizi de üzerine katarak şimdi aynı sistemi sera gazlarının azaltılması konusunda, emisyon ticaretinde kullanacağız. Ciddi bir emisyon ticaret merkezi olacağımıza inancım tam çünkü teknolojik altyapı ve gerekli düzenlemeler konusunda Çevre Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, EPDK ve tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Gerekli adımları attık. Dolayısıyla Türkiye olarak bu alanda hazırız."

"Yenilenebilir enerji, enerji bağımsızlığı açısından da çok önemli"

Yılmaz, yenilenebilir enerji yatırımlarının sera gazı emisyonlarının azaltılmasında temel unsurlardan biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda 20 yılı aşkın süredir önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

EPDK'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının geliştirilmesinde düzenleme ve lisanslama faaliyetleriyle önemli rol üstlendiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'de uzun yıllardır işleyen bir enerji piyasası bulunduğunu hatırlattı.

Mustafa Yılmaz, geçen ay Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 60'ından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını belirterek, bu durumun hem çevresel hedefler hem de cari açığın azaltılması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının fosil yakıtlara olan ihtiyacı azalttığına dikkati çeken Yılmaz, "Yenilenebilir enerjide ne kadar ileri gidersek hem enerji bağımsızlığımızı güçlendireceğiz hem de ekonomimiz ve çevremiz açısından önemli kazanımlar sağlayacağız. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı." değerlendirmesinde bulundu.

Akıllı şebekeler, depolama ve elektrifikasyon vurgusu

Yılmaz, enerji dönüşümünde yalnızca yenilenebilir enerji santralleri kurmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, teknolojik gelişmelere uyum sağlanması ve elektrik şebekelerinin dönüşüme hazırlanması gerektiğini aktardı.

Milli akıllı sayaç sistemleri, akıllı şebekeler ve enerji depolama teknolojilerinin bu süreçte öncelikli alanlar arasında bulunduğunu belirten Yılmaz, yeni teknolojilerin mevcut elektrik altyapısına entegrasyonunun önemine işaret etti.

Mustafa Yılmaz, ulaşım sektöründeki elektrifikasyonun da küresel iklim hedeflerine ulaşılmasında belirleyici olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elektrifikasyon, özellikle otomotivde elektrikli araçlar artık bu sürecin vazgeçilmez bir unsuru. Hem yolcu hem yük taşımacılığında, ulaşımda elektrifikasyonu gerçekleştiremediğimiz takdirde dünya olarak bu hedefler hayal olur. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için çok çalışmamız lazım."

COP31 kapsamında uluslararası düzenleyici kurumlar, finans kuruluşları ve sektör temsilcileriyle deneyim paylaşımında bulunduklarını aktaran Yılmaz, EPDK'nin enerji dönüşümüne yönelik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Yılmaz, kurumun temel yaklaşımının her geçen gün daha ileri gitmek olduğunu vurgulayarak, "Bugünümüz yarına eşit olmayacak. Yarın bir adım daha ileri gideceğiz. Hem kurulumda hem teknolojide hem de ülkemizin üstlendiği çevresel hedeflerin gerçekleştirilmesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA