Emlakjet Ocak Ayı Gayrimenkul Piyasa Raporunu Açıkladı

Emlakjet, ocak ayı gayrimenkul piyasa raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcı davranışları ve aylık verilere dayalı hazırlanan raporda, Türkiye genelindeki konut fiyatlarındaki değişimler, geri dönüş süreleri, kullanıcı anketleri ve pazar beklentilerine yer verildi.

Rapora göre, Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 112 bin 173 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azalarak bin 547 oldu. Ocakta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 611 ile İstanbul, 469 ile Antalya ve 118 ile Mersin oldu.

Raporda ayrıca Emlakjet'in Ocak 2025 Geri Dönüş Endeksi (GDE) verilerine de yer verildi.

GDE verilerine göre, büyükşehirlerde konut yatırımının geri dönüş süreleri kısalmaya devam ediyor.

Ankara'da geri dönüş süresi 12 yıla düşerek büyükşehirler arasında en kısa süreyi gösteriyor. İzmir'de geri dönüş süresi 16 yıla, İstanbul'da ise 16 yıla gerileyerek yatırımcılar için daha avantajlı bir tablo sunuyor.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Ankara'da yüzde 14, İzmir'de yüzde 11 ve İstanbul'da yüzde 6 oranında geri dönüş süresi kısalıyor. Bu veriler, büyükşehirlerde konut yatırımının daha hızlı sonuç verdiğini gösterirken, sektördeki hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor.

Öte yandan, geri dönüş süresi en düşük iller arasında Ankara, Tekirdağ ve Mersin öne çıkıyor. Ankara ve Tekirdağ'da geri dönüş süresi 12 yıla düşerken, Mersin'de 12 yıl seviyesi sabit kaldı.

Kullanıcıların yüzde 49'u satılık konut arayışında

Raporda paylaşılan Emlakjet anket verilerine göre ise kullanıcıların yüzde 49'u satılık konut arayışında olduğunu belirtirken, yüzde 30'u kiralık konuta yöneliyor. Arsa arayanların oranı yüzde 10, ticari mülk arayanların oranı ise yüzde 3 seviyesinde. Gayrimenkul seçiminde en önemli faktör olarak yüzde 34 ile fiyat ve yatırım getirisi öne çıkıyor.

Konum ve çevre faktörleri yüzde 19 ile ikinci sırada yer alırken, ulaşım olanaklarına yakınlık yüzde 11, fiziksel durum ve özellikler ise yüzde 7 oranında tercih sebebi olarak belirtiliyor. Kullanıcıların yüzde 29'u ise diğer faktörleri öncelikli buluyor.

Yatırım yapılacak bölge tercihlerinde Marmara Bölgesi yüzde 32 ile en çok tercih edilen bölge olurken, onu yüzde 25 ile Ege ve yüzde 16 ile Akdeniz takip ediyor. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yüzde 21 ile dikkati çekerken, Karadeniz Bölgesi yüzde 6 ile listenin sonunda yer alıyor. Bu veriler, kullanıcıların büyük ölçüde satılık konutlara yöneldiğini ve yatırım getirisiyle konum faktörlerini öncelikli gördüğünü ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, gayrimenkul piyasasında yatırımcılar ve alıcılar için en önemli konuların başında geri dönüş süresi geldiğini belirtti.

Geri Dönüş Endeksi verilerine göre, özellikle büyükşehirlerde konut yatırımının daha kısa sürede karşılık bulduğunu aktaran İdikat, şunları kaydetti:

"Ankara, İstanbul ve İzmir'de geri dönüş sürelerinin önemli ölçüde kısalması, bu şehirleri yatırım açısından daha cazip hale getiriyor. Özellikle Ankara'nın 12 yıl ile en kısa geri dönüş süresine ulaşması dikkati çekici bir gelişme. Öte yandan, anket verilerimiz kullanıcıların büyük çoğunluğunun satılık konut arayışında olduğunu ve fiyat ile yatırım getirisinin en önemli kriterler arasında yer aldığını gösteriyor. Konum, çevre faktörleri ve ulaşım olanakları da karar sürecinde etkili olmaya devam ediyor. Gayrimenkul yatırımlarına olan ilginin sürdüğünü görmek, sektörün dinamik yapısını ve hareketliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor."