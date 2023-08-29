Emekli Vatandaşın Alım Gücü Düştü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli vatandaş Battal Hoşça, eskiden emekli aylığıyla bir çok şey alırken şimdi alım gücünün çok düştüğünü, hiç bir şey alamadığını belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 bin 500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Battal Hoşça, eskiden emekli maaşıyla bir çok şey aldıklarını, ancak şimdi alım gücünün çok düştüğünü söyledi. Hoşça, "Ben 650 lirayla emekli olmuştum,o zaman 12 çeyrek alıyordum, 7 -8 tane davar alıyordum o parayla. O fiyata indirsinler her şeyi bana da 6 bin 500 lira aylık versinler. Kurban işte bir oğlak kestim, alamadım iyisini" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli vatandaş Battal Hoşça, eskiden emekli aylığıyla bir çok şey alırken şimdi alım gücünün çok düştüğünü, hiç bir şey alamadığını belirtti.

"ÜMİDİ KESTİK, HİÇBİR ŞEY YOK"

7 bin 500 lira emekli maaşı alan Battal Hoşça şöyle konuştu:

"Zor geçiniyoruz. Bir sürü de mağdurum var aylıksız. Kendilerin isteğine bağlı zaten. Gıdaya yetmiyor ki zaten. Ben 650 lirayla emekli olmuştum, o zaman 12 çeyrek alıyordum, 7- 8 tane davar alıyordum o parayla. O fiyata indirsinler her şeyi bana da 6 buçuk lira aylık versinler. Kurban işte bir oğlak kestim, alamadım iyisini. Pazarda fiyatlar çok yüksek hiç adam dediğinden bir kuruş aşağı inmiyor. Her şeyi nerede alacaksın, şu kadar şeye 120 lira verdim, bir çörek otu. Hiç iyiye gider yönünü görmüyorum. Ümidi kestik bir şey yok. Ocak ayında değil bayramda verecekti bu zammı. Şimdiden sonra verdiği zammın gereği yok. Alım gücüm, işte şu kadar şeye 120 lira verdim."