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Elazığ'da Ekmeğe Zam Geldi

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Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liradan 8 liraya çıkartıldı. Fırıncılar, yapılan zamdan memnun değil.

Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liradan 8 liraya çıkartıldı. 1 liralık zam, fırıncıları memnun etmedi.

Elazığ'da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 7 lira olan 200 gramlık ekmek, yeni alınan karar doğrultusunda 8 lira oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da fırıncılık yapan Ahmet Kızılelma, yapılan zammın az olduğunu savundu. Kızılelma, ilerleyen zamanlarda yeni bir zam beklediklerini kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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