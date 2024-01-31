Elazığ'da Ekmeğe Zam Geldi

Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liradan 8 liraya çıkartıldı. 1 liralık zam, fırıncıları memnun etmedi.

Elazığ'da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 7 lira olan 200 gramlık ekmek, yeni alınan karar doğrultusunda 8 lira oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da fırıncılık yapan Ahmet Kızılelma, yapılan zammın az olduğunu savundu. Kızılelma, ilerleyen zamanlarda yeni bir zam beklediklerini kaydetti. - ELAZIĞ