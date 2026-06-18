Eğitimciler Birliği Birliği (Eğitim Bir-Sen) katılımıyla 'Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler' temasıyla düzenlenen 'Uluslararası Eğitim Sendikaları Forumu ( İstanbul EdUnion Forum) 2026 Sonuç Bildirgesi' yayımlandı.

Eğitim Bir-Sen, Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sendika temsilcileri, akademisyenler, eğitim uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstanbul'da 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde 'Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler' temasıyla düzenlenen 'Uluslararası Eğitim Sendikaları Forumu ( İstanbul EdUnion Forum) 2026 Sonuç Bildirgesi' yayımlandı.

Küresel belirsizlikler karşısında uluslararası dayanışma imkanlarının, sendikal iş birliğinin ve tecrübe paylaşımının ele alındığı foruma, 55 ülkeden 67 eğitim sendikası, 1 uluslararası ve 2 bölgesel eğitim örgütünden toplam 132 sendika lideri katıldı.

İstanbul EdUnion Forum kapsamında yürütülen panel ve çalıştaylarda, insanlığın karşı karşıya bulunduğu küresel sorunlar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Savaşlar, zorunlu göç hareketleri, ekonomik krizler, derinleşen gelir eşitsizlikleri, iklim kaynaklı afetler, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının eğitim ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerinin tartışıldığı Forum, bu sorunların tüm dünyada ortak kaygılar oluşturduğunu ortaya koydu.

İki günlük yoğun çalışma programının ardından hazırlanan İstanbul EdUnion Forum 2026 Sonuç Bildirgesi kamuoyuna açıklandı.

Sonuç bildirgesinde eğitim ve emeğin geleceğinin, yalnızca ekonomik büyüme perspektifiyle değil; insan onuru, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ele alınması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca savaşlar, çatışmalar ve zorunlu göçler, milyonlarca çocuğun eğitim hakkına erişimini engellediği de belirtilirken, eğitim sistemleri üzerinde ağır baskılar oluşturduğu, bunun 'kayıp nesiller' riskini büyüttüğünün altı çizildi.

Eğitimin, kriz dönemlerinde ertelenebilecek bir hizmet olarak görülmemesi gerektiği dikkati çekilen bildirgede, "Korunması gereken temel bir insan hakkı olarak ele alınmalıdır. Bu doğrultuda uluslararası kuruluşlar ve hükümetler, kriz bölgelerinde eğitimin sürekliliğini sağlayacak kalıcı mekanizmalar geliştirmelidir" denildi.

Bildirgede dijital devrim ve yapay zeka teknolojilerinin eğitim ve çalışma hayatında yeni fırsatlar sunduğu belirtilirken, bu dönüşüm insan merkezli bir anlayışla yönetilmesi gerektiğinin de altı çizildi. Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Teknolojik gelişmeler, öğretmenlerin yerini alan değil onları güçlendiren; çalışanları dışlayan değil yetkinliklerini geliştiren araçlar olarak değerlendirilmelidir. Dijital uçurumun derinleşmesini önlemek amacıyla teknolojik altyapıya erişim ve dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda küresel iş birliği artırılmalıdır. Küresel yoksulluk ve açlık, eğitim hakkı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Kaliteli eğitime erişim, yoksulluk döngüsünü kırmanın en etkili yollarından biri olarak değerlendirilmelidir. Eğitim yatırımları; sosyal refahın güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve toplumsal eşitsizliklerin azaltılması açısından stratejik bir öncelik olarak ele alınmalıdır."

Kadınların eğitim ve çalışma hayatındaki görünmeyen emeği ile karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklere yer verilirken, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı artırılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi, kadın emeği görünür kılınması ve çalışma hayatında her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Engelli bireylerin eğitim ve istihdam süreçlerine ilişkin ise, Engelli bireylerin eğitim ve istihdam süreçlerine tam ve etkin katılımı sağlanmalı; kapsayıcı toplumların inşası için fiziksel, dijital ve sosyal engeller kaldırılmalıdır. Erişilebilir eğitim ortamları oluşturulmalı ve istihdam politikaları kapsayıcı bir anlayışla yeniden şekillendirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul EdUnion Forum 2026 Sonuç Bildirgesinin ana başlıkları ise şu şekilde sıralandı:

"Eğitim, evrensel bir insan hakkı olarak korunmalıdır. Nitelikli ve kapsayıcı eğitime erişim, tüm bireyler için güvence altına alınmalıdır. Çalışma hayatında insan onuruna yakışır iş koşulları yaygınlaştırılmalıdır. Sendikal hak ve özgürlükler güçlendirilmelidir. Dijital dönüşüm süreçleri, insan merkezli ve etik ilkeler doğrultusunda yönetilmelidir. Kadınlar, göçmenler ve engelliler için fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Küresel dayanışma ve uluslararası iş birliği geliştirilmelidir. Barış, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma; eğitim ve emek politikalarının temel unsuru haline getirilmelidir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde insanlığın ortak geleceği; dayanışma, adalet, kapsayıcılık ve sosyal diyalog temelinde inşa edilmelidir. Eğitim ve emek alanında karşı karşıya olduğumuz sorunlar küresel nitelik taşımaktadır. Bu nedenle çözümler de ortak akıl, ortak sorumluluk ve ortak mücadele anlayışıyla geliştirilmelidir. Bu sonuç bildirgesi, daha adil, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir dünya için uluslararası dayanışma irademizin ortak ifadesidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı