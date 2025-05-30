EGİAD'ın Ege Toplantıları'nın konuğu Ali Sabancı oldu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), vizyoner liderleri iş dünyasıyla bir araya getirdiği geleneksel ' Ege Toplantıları' serisinin 82'nci buluşmasında, Türkiye iş dünyasının önde gelen isimlerinden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'yı ağırladı. Sabancı Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisi olan Sabancı, genç iş insanlarına ilham veren bir söyleşi gerçekleştirdi.

Hyatt Regency İzmir'de gerçekleştirilen etkinlik, 250'yi aşkın iş dünyası temsilcisinin katılımıyla büyük ilgi gördü. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, yalnızca ekonomik gündem değil; liderlik, girişimcilik, sürdürülebilirlik ve yeni nesil iş modelleri de ele alındı.

EGİAD'dan geleceğe yön veren stratejik vizyon

Toplantı, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, EGİAD'ın 1990 yılında 47 genç sanayici ve iş insanının öncülüğünde kurulduğunu hatırlatan Özhelvacı, derneğin yalnızca üyelerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. "İnanıyoruz ki bireysel başarılar, ancak topluma katkı sağladığında ve toplumsal refah hedefiyle birleştiğinde kalıcı bir anlam kazanır" sözleriyle EGİAD'ın vizyonunu özetledi.

İzmir'in dünya ile bütünleşen genç iş insanları

EGİAD'ın ulaştığı etki alanına dikkat çeken Kaan Özhelvacı, bugün 550'si aktif olmak üzere toplam 900 üye ile 3.500'ü aşkın firmayı temsil ettiklerini ve bu firmalar aracılığıyla yaklaşık 150.000 kişiye istihdam sağlandığını ifade etti. EGİAD'ın yalnızca yerel ölçekte değil, küresel düzeyde de iş ağı kurma vizyonuyla hareket ettiğini belirten Özhelvacı, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne taraf olan ilk sivil toplum kuruluşu olduklarını vurguladı.

Üçüz dönüşümle şekillenen yeni gelecek

EGİAD'ın 35. kuruluş yılına yaklaşırken yeni dönem vizyonunu da paylaşan Kaan Özhelvacı, bu vizyonun üç ana eksende, Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm başlıklarında şekillendiğini belirtti. Bu alanlarda 66 projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade eden Özhelvacı, "Yeni dönemde dijitalleşmeyi benimseyen, sürdürülebilirliği merkezine alan ve daha kapsayıcı bir dernek yapısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Girişimcilik, teknoloji ve toplumsal katkı

EGİAD Melekleri, teknoloji etkinlikleri, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, marka geliştirme, kültür ve sanat gibi birçok alanda yürütülen projelere de değinen Özhelvacı, "Bugün yalnızca şirket bilançolarına değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. EGİAD olarak teknolojik dönüşüme ve girişimciliğe yön veren projelerimizle bu misyona hizmet etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel zorluklara karşı stratejik hazırlık

Jeopolitik krizler, ekonomik dalgalanmalar ve yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojilerin iş dünyasında yarattığı etkileri değerlendiren Özhelvacı, EGİAD olarak hem üyelerini hem de toplumu bu çok boyutlu dönüşüme hazırlamaya odaklandıklarını ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz dönem; ekonomik, siyasi, sosyal ve teknolojik açılardan eş zamanlı ve sürekli bir değişim sürecidir. Bu süreci doğru okuyabilen kurumlar fark yaratacaktır" dedi. Ayrıca iş dünyasının bu küresel türbülans dönemini doğru analiz edebilme ihtiyacına dikkat çeken Özhelvacı, Ege Toplantıları'nın bilgi paylaşımı, stratejik analiz ve vizyon geliştirme açısından önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Kadın temsili

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci ise, konuşmasında EGİAD'ın ilk kadın danışma kurulu başkanı olmasının hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk taşıdığını ifade etti. İnci, iş dünyasında kadın temsilinin artırılmasının gerekliliğini vurgulayarak, "Kadınların iş gücüne daha fazla katıldığı ülkelerde inovasyon artıyor, üretkenlik yükseliyor ve sürdürülebilirlik göstergeleri güçleniyor" dedi ve Türkiye'nin bu alanda daha cesur ve yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Etik değerler ve kurumsal sorumluluk

Konuşmasında etik ilkelere vurgu yapan İnci, iş dünyasında güvenin temelinin sağlam etik değerlerle inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. "Etik yoksa güven yok; güven yoksa ne kamu ne özel sektör ne de sivil toplum ayakta kalabilir" diyerek, etik anlayışının yapısal reformlar kadar hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Teknoloji, altyapı ve üniversite-sanayi iş birlikleri

Yapay zeka, veri güvenliği ve üniversite-sanayi iş birliklerine dayalı teknoloji odaklı kalkınma modellerine değinen Perihan İnci, "İzmir olarak, EGİAD olarak; geleceği yalnızca izleyen değil, geleceği tasarlayan şehirlerden biri olmalıyız" sözleriyle ortak sorumluluk anlayışına dikkat çekti. Bu vizyon doğrultusunda, daha güçlü araştırma merkezleri, sürdürülebilir enerji altyapısı, veri merkezleri ve üniversite-sanayi iş birlikleriyle nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kolektif akıl ve vizyoner adımlar

Konuşmasının sonunda EGİAD'ın yalnızca gençliğin dinamizmini değil, aynı zamanda kolektif aklı ve deneyimi de temsil ettiğini vurgulayan İnci, "Gençlerin enerjisiyle tecrübeyi birleştirdiğimizde İzmir'den ve Ege'den çok güçlü girişimlerin filizleneceğine inanıyorum. Artık sadece izleyen değil, yön veren olmanın zamanı. Bu şehrin potansiyeli büyük. Gelin, birlikte daha meraklı, daha kararlı ve daha vizyoner adımlar atalım" çağrısında bulundu.

"Egomu arka cebimde taşırım, rehavete değil, gelişime inanırım"

Etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı'nın moderasyonunda Ali Sabancı'nın soruları cevaplamasıyla devam etti. Gerçekleşen oturumda Sabancı, kariyer yolculuğunun dönüm noktalarından yatırım stratejilerine, aile şirketlerinde sürdürülebilirlikten girişimcilik ve melek yatırımcılığa kadar pek çok konuda içten ve ilham verici paylaşımlarda bulundu.

Kariyerinde aldığı stratejik kararları aktarırken, "Portföy yönetirken uzun vadeli bakmalı, kararları sakinlikle almalıyız. Egomu arka cebimde taşırım, rehavete kapılmam" diyen Sabancı, girişimcilikte asıl meselenin finansman değil, "girişimcilik ile girişkenlik arasındaki farkı" doğru anlamak olduğunu vurguladı. Yatırım süreçlerinde sadece rakamların değil, vizyonun, ekibin uyumunun ve sürdürülebilir etkinin öncelikli olduğunu belirtti.

Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine değinen Sabancı, Esas Holding'in Aile Anayasası'nı iki yılda bir revize ettiklerini ve liderlikte liyakate öncelik verdiklerini ifade ederek, "Gen havuzuna saplanmak aile şirketlerini zayıflatır" dedi.

Toplantıda Sabancı'nın İzmir'e dair gözlemleri de dikkat çekti. "İzmir öncü bir şehir, batılı yüzüyle bir silikon vadisi olabilir. Burada kendimi daha genç hissediyorum" diyerek şehrin potansiyeline vurgu yaptı. Türkiye sevdalısı olduğunu belirten Sabancı, ülke ekonomisindeki belirsizliklerin dikkatle izlenmesi gerektiğini, bu dönemin "bilinmeyen işlere girme zamanı olmadığını" söyledi.

Küresel ölçekte yatırımları bulunan Sabancı, kriz anlarında şirketlerin ayakta kalabilmesinin anahtarı olarak dayanıklılık, stratejik esneklik ve empati yeteneğini işaret etti. Kurum içi girişimciliğin önemine değinirken, yapay zekanın iş dünyasında stratejik bir avantaj sağladığını ve bu teknolojiyi şirketlerinde etkin biçimde entegre ettiklerini paylaştı.

Toplumsal sorumluluğu iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Sabancı, iş dünyasında sosyal etki yaratma sorumluluğunun her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı. Sözlerini genç liderlere seslenerek tamamlayan Sabancı, "Egonuzla değil, değerlerinizle liderlik edin" mesajını verdi.

EGİAD üyeleri tarafından büyük ilgi gören etkinlik sonunda İzmir'in simge yapılarından Saat Kulesi'nin mozaik sanatıyla yeniden yorumlandığı el emeği ile üretilmiş özel bir eser ile Sakız Ağacım Çeşme Projesi kapsamında adına dikilen ağacın sertifikası, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci tarafından, Ali Sabancı'ya takdim edildi. - İZMİR