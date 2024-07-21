Ege İhracatçı Birlikleri'nde Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği En Büyük Katkıyı Verdi

Yıllık 18,2 milyar dolar ihracat yapan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nde, bu ihracata en büyük katkıyı 2 milyar 430 milyon dolarlık tutarla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği verdi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri arasındaki çelik iracatçıları 1 milyar 713 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, demirdışı metaller sektörü 718 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. EİB çatısı altında 6 birlik son 1 yıllık süreçte 1 milyar doları aşma mutluluğu yaşarken, Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında birlik olarak temsil edilmeyen kimya ve otomotiv endüstrisi sektörleri de 1 milyar doları aşan sektörler olarak öne çıktı.

Ekonomideki tüm dengeleri bozan yüksek enflasyona karşı üretmeye ve ihracat yapmaya devam eden Egeli ihracatçılar, döviz kurlarının enflasyon rakamlarının gerisinde kalmasından dolayı uluslararası arenada rekabette zorlansalarda mevcudu koruma mücadelelerini sürdürüyorlar.

Tarım ihracatının lideri su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü

Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatından 7,4 milyar dolarlık ihracatla yüzde 41 pay alan tarım sektörleri arasında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde 1 milyar 624 milyon dolarlık ihracat performansıyla tarım sektörleri arasında ihracat şampiyonu oldu. ESÜHMİB, iştigal sahasındaki ürünlerin ihracatına getirilen tedbir kararlarına rağmen geçtiğimiz 1 yıllık süreçte ihracatını yüzde 2 artırmayı başardı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracat tedbirleri kaldırıldığı takdirde Ege Bölgesi'nde, 2 milyar doları geçecek ilk tarım sektörü olacağının ipuçlarını veriyor.

Üçüncülük yarışı nefes kesiyor

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği arasındaki üçüncülük yarışı son hızıyla devam ediyor. 2023 yılı sonunda 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracatla EHKİB üçüncü olurken, 2024 yılı içindeki atağıyla EYMSİB üçüncülüğe yükseldi. EYMSİB geçtiğimiz 1 yıllık süreçte 1 milyar 358 milyon dolarlık ihracata imza atarken, EHKİB aynı dönemde 1 milyar 334 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

2024 yılında ihracat artış rekortmeni EMİB oldu

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılının ilk yarısında başarılı bir grafik ortaya koydu. İhracatını yüzde 20'lik artışla 541 milyon dolardan 651 milyon dolara çıkaran Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en çok artıran birlik olma başarısı gösterdi. EMİB'in yıllık ihracatı da yüzde 7'lik artışla 1 milyar 100 milyon dolardan 1 milyar 175 milyon dolara çıktı. EMİB, 2024 yılı sonu için ortaya koyduğu 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine koşar adım ilerliyor.

2022 yılı sonunda 1 milyar dolar barajını geçme mutluluğu yaşayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, son 1 yılda 1 milyar 43 milyon dolarlık ihracat yaparak 1 milyar dolar üzerinde tutunmayı sürdürdü.

Kuru meyve sektörü 2024 yılında ilk kez 1 milyar doları geçti

Üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri dünya genelinde 100'den fazla ülkeye ihraç eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılının ilk yarısında vites artırdı ve tarihinde ilk kez yıllık bazda 1 milyar dolar eşiğini geçti.

EKMİB, son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 18 geliştirdi ve 872 milyon dolardan 1 milyar 31 milyon dolara ilerletti. Kuru meyve ürünlerinin ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 30 artışı bu başarıda itici güç oldu.

Kimya sektörü EİB çatısı altında temsili hak ediyor

Ticaret Bakanlığı faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerinde İzmir, 5,8 milyar dolarlık kimya ürünleri ihraç ediyor. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen Egeli kimya ihracatçıları son 1 yıllık dönemde EİB bünyesinden 1 milyar 610 milyon dolarlık kimya ürünleri ihracatı kayda aldırdı. Bu rakamlar, Ege İhracatçı Birlikleri'nin uzun yıllardır Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kurulması talebinin ne denli haklı bir talep olduğunu gözler önüne seriyor.

Ege'de otomotiv sektörü ihracatta 1 milyar doları aştı

Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da yatırım kararıyla morallenen Egeli otomotiv endüstrisi ihracatçıları 2024 yılında ihracatta 1 milyar doları aşmanın mutluluğunu yaşıyor. Otomotiv yan sanayiinde dünya devlerinin en güvenilir tedarikçileri olan Egeli ihracatçılar son 1 yıllık dönemde 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracata imza attılar. - İZMİR