EDIH Anadolu Projesi İlk Fiziki Toplantısını Gerçekleştirdi

Adana Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Projesi EDIH Anadolu Konsorsiyumu, ilk fiziki toplantısını Adana Sanayi Kampüsü'nde gerçekleştirdi.

Avrupa Komisyonu'nun çağrısı üzerine Avrupa Birliği genelinde oluşturulan ve 169 merkezden oluşan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına Türkiye'den dahil olmaya hak kazanan beş projeden biri olan EDIH Anadolu, dijital dönüşümde bölgesel iş birliğini güçlendirme hedefiyle ilk fiziki toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya; Adana Model Fabrika, Gaziantep Model Fabrika, Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Çukurova Teknokent, İskenderun Teknokent, Kahramanmaraş Teknokent, Osmaniye Teknokent, Antakya Organize Sanayi Bölgesi ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, projeye duydukları inancı şu sözlerle dile getirdi: "Araştırmalar da bunu açıkça ortaya koyuyor, Deloitte'un verilerine göre, daha yüksek dijital olgunluğa sahip şirketler, bu dönüşümü gerçekleştiremeyenlere kıyasla yüzde 45 daha fazla gelir artışı sağlıyor. Biz de bu veriler ışığında, dijital dönüşümün sadece teknolojiyle değil; insanla, iş birliğiyle ve sürdürülebilir bir vizyonla gerçekleşeceğine inanıyoruz. EDIH Anadolu Projesi'ni de bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Sanayinin geleceğini şekillendiriyoruz sloganı ile yola çıktığımız Adana Sanayi Kampüsümüz ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz projemizin bölgemizdeki KOBİ'lerin dijital dönüşümüne ve yetkinlik gelişimine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Oğuz, EDIH Anadolu'nun Türkiye genelinde desteklenmeye hak kazanan beş projeden biri olduğuna dikkat çekerek, projenin bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ise konuşmasında, projenin sadece teknik çıktılardan ibaret olmadığını, aynı zamanda bölgede ortak çalışma kültürünü ve kurumlar arası iş birliğini pekiştirecek önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı:

"Projenin hazırlık süreci dahi kurumlarımız arasındaki iş birliğini artırdı. Stratejik belgenin oluşturulması, bölgedeki tüm kuruluşların ortak hedeflere yönelmesini sağladı. Rekabet yerine dayanışmayı önceleyen bir anlayışla ilerliyoruz. Bu proje sayesinde, bölgedeki firmaların dijital kapasitesini artırarak daha etkin, daha verimli yapılar haline gelmelerine katkı sağlayacağız."

Toplantının devamında, Adana Sanayi Odası Proje Geliştirme ve Dış Ticaret Merkezi Direktörü Halis Can Şire, EDIH Anadolu Projesi'nin kapsamı, hedefleri ve uygulama süreci hakkında konsorsiyum üyelerine detaylı bir sunum yaptı. Sunumda, her kurumun görev ve sorumlulukları, planlanan faaliyet takvimi, performans göstergeleri ve izleme-değerlendirme yöntemleri paylaşıldı.

Ayrıca, proje kapsamında dijital dönüşüm danışmanlığı verecek teknik ekiplerin koordinasyonu, eğitim ve atölye içeriklerinin geliştirilmesi, pilot uygulama bölgeleri ile üniversiteler ve teknokentlerin sağlayacağı akademik destek de gündeme alındı.

Toplantı, konsorsiyum üyeleri arasında görev dağılımının yapılması ve gelecek dönemdeki iş birliği mekanizmalarının netleştirilmesiyle sona erdi.

EDIH Anadolu Projesi Hakkında

Projeyle birlikte KOBİ'lere, girişimcilere ve kamu kurumlarına dijital dönüşüm hizmetleri sunulacak. Model fabrikaların dijital altyapısı kullanılarak dijital olgunluk değerlendirmeleri yapılacak, firmalara özel dijital yol haritaları hazırlanacak. Ayrıca yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitim ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Yapay zeka girişimlerine yönelik kuluçka programları geliştirilecek, firmaların yatırım fırsatlarına erişimi desteklenecek ve enerji ile su analizleri yoluyla sürdürülebilir dijital dönüşüme katkı sağlanacak.

48 ay sürecek proje kapsamında 3.000'den fazla firmaya dijital dönüşüm farkındalığı kazandırılması, 195 firmaya birebir dijital danışmanlık verilmesi ve 400 kişinin ileri dijital teknolojiler alanında eğitilmesi hedefleniyor. - ADANA