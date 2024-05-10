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Düzce'den AB Ülkelerine Yılın İlk 4 Ayında 4 Bin 870 Ton İç Fındık Satışı

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Düzce, yılın ilk 4 ayında Avrupa Birliği ülkelerine 4 bin 870 ton iç fındık sattı. İhracatın büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 4 ayında 4 bin 870 ton iç fındık satışı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151 ve nisan ayında 884 ton olmak üzere toplam 4 bin 870 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarına başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Avrupa Birliği Düzce İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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