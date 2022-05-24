Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti - Haberler

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Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 122 bin 206 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 122 bin 206 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 122 bin 206 olduğu açıklandı. Araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 34 otomobil, 2 bin 618 Minibüs, bin 499 Otobüs, 18 bin 866 Kamyonet, 4 bin 871 Kamyon, 19 bin 728 Motosiklet, 13 bin 166 Traktör, 424 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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